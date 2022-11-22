Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 ноября в рамках своего официального визита во Францию провёл в Париже встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур этой страны, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Движения предприятий Франции MEDEF Филипп Готье, руководители порядка 20 крупнейших компаний и банков, таких как Airbus, Orano, Suez, Alstom, Total Eren, EDF, Schneider Electric, Natixis и других.





Президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание, что первый день программы его официального визита посвящён деловой повестке.

«Это ещё раз свидетельствует о твёрдой приверженности Узбекистана расширению экономического сотрудничества с Францией — нашим важным и надёжным партнёром», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул: «Мы стремимся к тому, чтобы Узбекистан ассоциировался у зарубежного инвестора, в первую очередь, со стабильностью и предсказуемостью».





Шавкат Мирзиёев отметил, что «в нынешних условиях нестабильности в мире особенно важное значение приобретает углубление многопланового и конструктивного партнёрства, основанного на учёте интересов друг друга и взаимном доверии».

Глава государства выразил готовность Узбекистана обеспечить предпринимателей из Франции всей необходимой производственной инфраструктурой, поддержкой в виде льгот и гарантированных закупок, а также предоставить другие меры содействия.

Президент Шавкат Мирзиёев выделил наиболее перспективные направления для сотрудничества, включая создание совместных производств товаров с высокой добавленной стоимостью, «зелёную» энергетику, пищевую промышленность, химическую и автомобилестроительную отрасль, электротехнику и электронику, здравоохранение.

На встрече состоялся обмен мнениями о планах по расширению партнёрства. Представители французских деловых кругов поделились видением того, какие конкретные проекты они намерены осуществить в Узбекистане.





Побеседовав с каждым членом французской бизнес-делегации, глава государства пригласил предпринимателей посетить Узбекистан и «убедиться в том, что Узбекистан является лучшим местом для инвестиций».

По итогам встречи руководителям с узбекской стороны поручено разработать и утвердить план практических мер с включением в него всех озвученных инициатив и указанием пошаговых механизмов, конкретных сроков и исполнителей.