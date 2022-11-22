Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провёл в Бурбонском дворце в Париже встречу с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями об углублении межпарламентского сотрудничества и взаимодействии в сфере проведения реформ по демократизации общественно-политической жизни. Особое внимание было уделено аспектам обеспечения гендерного равенства.

Кроме того, были обсуждены ключевые подходы к подготовке проведения конституционной реформы, в рамках которой планируется закрепить нормы об отмене смертной казни, усиленных гарантиях прав человека, решении экологических проблем и другие важные положения.

Достигнуты договорённости о проведении встреч парламентской группы дружбы, усилении взаимодействия на площадках Совета ООН по правам человека, Европарламента, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По завершении встречи президент Узбекистана оставил запись в Книге почётных гостей. Он также пригласил председателя Национального собрания Франции посетить Узбекистан с визитом.

Затем Шавкат Мирзиёев направился в парижский Дом ветеранов, где традиционно проводятся официальные мероприятия. Там состоялась церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На площади выстроились военнослужащие Республиканской гвардии Франции. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Гвардейцы прошли перед главой государства торжественным маршем.

Президент Шавкат Мирзиёев и министр-делегат по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и французских граждан за рубежом Оливье Бешт обошли строй почётного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

После церемонии делегация Узбекистана отправилась в Елисейский дворец, резиденцию президента Франции, где состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.