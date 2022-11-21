На конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе делегации достигли итогового соглашения о создании механизма компенсации ущерба странам, пострадавшим от климатических катастроф, сообщила служба новостей ООН.

«На этой конференции был сделан важный шаг к справедливости. Я приветствую решение о создании фонда для покрытия убытков и ущерба и о его функционировании в предстоящий период», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к делегатам, подчеркнув, что голоса тех, кто страдает от изменения климата и тех, кто борется с климатическим кризисом, должны быть услышаны.

Компенсация ущерба для самых уязвимых

Именно тема компенсации ущерба, вызванного последствиями изменения климата, стала самым острым вопросом на этой КС: согласия по нему стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) не могли достичь до самого последнего момента. Переговорщики должны были завершить работу ещё в пятницу, но прийти к консенсусу они смогли только рано утром в воскресенье.

Развивающиеся страны настойчиво призывали к созданию такого фонда, чтобы компенсировать убытки и ущерб государствам, наиболее уязвимым перед климатическими бедствиями, но при этом в наименьшей степени ответственным за изменение климата.

«Очевидно, что этого будет недостаточно, но это исключительно важный политический сигнал, необходимый для восстановления подорванного доверия», — подчеркнул Гутерриш, заверив, что система ООН будет поддерживать усилия, прилагаемые на каждом этапе этого пути.

Хотя решение о создании механизма компенсации ущерба и стало прорывным достижением этой конференции, то, как этот механизм будет финансироваться, осталось темой для дальнейших обсуждений.

Кроме того, участникам Конференции не удалось продвинуться вперёд по вопросам, связанным с причинами глобального потепления. Темы поэтапного отказа от ископаемых видов топлива, а также ужесточение формулировок о необходимости сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию, по данным ООН, на мероприятии не поднимались.

Борьба с изменением климата продолжается

Подводя итоги конференции в Шарм-эль-Шейхе, Антониу Гутерриш напомнил миру о приоритетах в борьбе с изменением климата. Сейчас, по его мнению, важно как можно скорее сократить глобальные выбросы парниковых газов, удержать повышение температуры на Земле в пределах 1,5 градусов по Цельсию, предусмотренных Парижским соглашением, и отвести человечество «от края климатической пропасти».

«Нам нужно резко сократить выбросы уже сейчас — но ответа на этот вопрос на Конференции сторон найти не удалось», — выразил сожаление глава ООН, заявив, что миру нужно сделать гигантский шаг вперёд, чтобы достичь поставленных целей и покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Для этого потребуются широкомасштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Глава ООН также подчеркнул необходимость выполнить давнее обещание о выделении 100 млрд долларов в год на финансирование климатических проектов для развивающихся стран, разработав чёткий и заслуживающий доверия план действий по удвоению средств, выделяемых на адаптацию.

Кроме того, он вновь заявил о необходимости изменения бизнес-моделей многосторонних банков развития и международных финансовых учреждений в сфере изменения климата.

«Они должны быть готовы идти на больший риск и систематически привлекать частное финансирование для развивающихся стран по разумной цене», — сказал Антониу Гутерриш.

Планета нуждается в неотложной помощи

Глава ООН добавил, что, хотя фонд для покрытия убытков и ущерба — дело важное, вряд ли этой меры будет достаточно, если климатический кризис смоет с лица Земли одно из малых островных государств или превратит целую африканскую страну в пустыню.

Поэтому он повторил свой призыв к формированию справедливого партнёрства по переходу к «зелёной» энергетике, чтобы ускорить поэтапный отказ от угля и расширение использования возобновляемых источников энергии, и повторил предложение, которое сделал открывая КС-27: заключить Пакт о солидарности в борьбе с изменением климата.

«Пакт обязует стороны прилагать дополнительные усилия для сокращения в этом десятилетии выбросов, чтобы сдержать потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию. Нужет и пакт о мобилизации усилий — вместе с международными финансовыми учреждениями и частным сектором — по финансовой и технической поддержке для крупных стран с развивающейся экономикой с целью ускорения их перехода на возобновляемые источники энергии», — пояснил он, подчеркнув, что это необходимо для того, чтобы цель в 1,5 градуса оставалась достижимой.

Время уходит

В своём видеообращении Антониу Гутерриш подчеркнул, что по итогам КС-27 предстоит сделать «много домашней работы», а времени на это остаётся очень мало.

«Мы находимся уже на середине отрезка между 2015 годом, когда Парижское соглашение по климату было принято, и 2030 годом, когда оно должно быть осуществлено. Нам нужно участие всех и каждого, чтобы добиться справедливости и достижения целей», — заявил он.

Генеральный секретарь добавил, что это касается и стремления положить конец «самоубийственной войне» с природой, которая подпитывает климатический кризис, приводит к вымиранию видов растений и животных и разрушает экосистемы.

«Конференция ООН по биоразнообразию, которая состоится в следующем месяце, — это форум, где мы должны будем определить такие условия сохранения биоразнообразия на следующее десятилетие, которые предполагали бы использование силы самой природы и привлечение опыта коренных народов», — призвал он.

«Чувство разочарования»

Глава ООН обратился также к гражданскому обществу и активистам, которые со дня открытия конференции громко заявляли о себе и о своих требованиях мировому сообществу.

«Я разделяю ваше чувство разочарования», — сказал Гутерриш. Он считает, что защитникам климата, лидирующую роль среди которых все активнее играет молодёжь, требуется поддержка.

«Самый важный источник энергии в мире — это сила людей. Вот почему так важно учитывать аспект прав человека в контексте изменения климата», — пояснил глава ООН. Он предупредил, что впереди нас ждёт тяжёлая борьба, что «каждому из нас придётся каждый день быть на передовой… Чуда ждать не стоит».

Молодая экоактивистка из Кении Элизабет Ватхути разделяет мнение Генсека ООН: «27-я Конференция сторон может и закончилась, но борьба за безопасное будущее ещё не завершена. Сейчас как никогда важно, чтобы политические лидеры работали над согласованием серьёзного глобального договора по защите и восстановлению природы на предстоящем Глобальном саммите по биоразнообразию в Монреале».

Ватхути добавила: «Прямо сейчас последствия взаимосвязанных продовольственного, природного и климатического кризисов чувствуем на себе мы все, но больше всего страдают сообщества, оказавшиеся в эпицентре, — такие как моё. Сколько ещё тревожных сигналов должны мы услышать, чтобы начать действовать»?

Что было достигнуто на КС-27

На 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата — КС-27 — собралось более 35 тысяч человек, включая представителей правительств, гражданского общества, научных кругов и наблюдателей.

Одним из важных моментов встречи стала презентация первого отчёта Группы экспертов высокого уровня по обязательствам негосударственных организаций по нулевым выбросам.

В отчёте критикуется «гринвошинг», пиар-метод, вводящий общественность в заблуждение и заставляющий думать, что компания или организация делает больше для защиты окружающей среды, чем есть на самом деле. В докладе представлена также дорожная карта, цель которой — обеспечить целостность выполнения обязательств по «нулевым выбросам» со стороны промышленных предприятий, финансовых учреждений, городов и регионов, а также поддержать глобальный переход к устойчивому будущему.

Также во время конференции ООН анонсировала План действий по инициативе «Раннее предупреждение для всех», который предусматривает первоначальные целевые инвестиции в размере 3,1 млрд долларов в период с 2023 по 2027 год, что эквивалентно затратам всего в 50 центов на человека в год.

Бывший вице-президент США и активист Альберт Гор при поддержке генсека ООН представил на конференции новый независимый реестр выбросов парниковых газов, созданный Коалицией Climate TRACE. Эта платформа объединяет спутниковые данные и силу искусственного интеллекта, чтобы показать выбросы на более чем 70 тысячах объектов по всему миру, включая компании в Китае, США и Индии. Это позволит руководителям определить место и объём углеродов и метана, выбрасываемых в атмосферу.

Ещё одним важным событием конференции стало принятие так называемого генерального плана по ускорению декарбонизации в пяти основных секторах — энергетике, автомобильном транспорте, производстве стали и водорода, а также в сфере сельского хозяйства — представленного на КС-27 Египтом, страной председательствующей на конференции.

Руководство Египта также объявило о запуске инициативы «Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации», направленной на повышение объёмов и качества финансирования для преобразования сельского хозяйства и продовольственных систем к 2030 году.

Стоит отметить, что КС-27 стала первой такой конференцией, где теме сельского хозяйства, на которое приходится треть выбросов парниковых газов, был посвящён целый день. Агросектор, считают в ООН, должен стать важной частью решения климатических проблем.

Информацию о других инициативах и событиях КС-27 вы можете узнать на странице, посвящённой этой конференции.