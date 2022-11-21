В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области в субботу местные жители перекрыли дорогу 4Р-100б, чтобы привлечь внимание властей к её плохому состоянию. Видеозаписи об этом появились в социальных сетях.
На одном из видео видно преимущественно женщин, перекрывших дорогу разными предметами, на другом — сотрудников правоохранительных органов, беседующих с жителями.
Хокимият области в своём комментарии заявил, что дорожное полотно на участке 0−11 км автодороги 4Р-100б, пришло в негодность из-за регулярного движения грузовых автомобилей с превышением допустимого веса.
Представители главного управления автодорог области и другие должностные лица на встрече с жителями сообщили им, что ремонт дороги будет осуществлён в первом квартале следующего года.
Предприятие по эксплуатации дорог района прилагает все силы и средства для обеспечения безопасности движения на этом участке, говорится в сообщении.
Nox Noxian
Самые плохие дороги, в том числе международного значения — это в Сырдарье. Есть более менее ровный участок в Сардобе на М 39, но там больше помогло несчастье (прорыв на водохранилище), чем усилия областного хокима. Да и то фуры уже продавили колею и теперь разрушают левую полосу. Остальные дороги в Сырдарьинской области реформы, которые идут в стране, никак не коснулись.
Djora Abdumavlyanov
Почему состояние а/дорог должны контролировать жители? Куда смотрят и чем занимаются Узавтодор и ГИБДД? Позор!