В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области в субботу местные жители перекрыли дорогу 4Р-100б, чтобы привлечь внимание властей к её плохому состоянию. Видеозаписи об этом появились в социальных сетях.

На одном из видео видно преимущественно женщин, перекрывших дорогу разными предметами, на другом — сотрудников правоохранительных органов, беседующих с жителями.

Хокимият области в своём комментарии заявил, что дорожное полотно на участке 0−11 км автодороги 4Р-100б, пришло в негодность из-за регулярного движения грузовых автомобилей с превышением допустимого веса.

Представители главного управления автодорог области и другие должностные лица на встрече с жителями сообщили им, что ремонт дороги будет осуществлён в первом квартале следующего года.

Предприятие по эксплуатации дорог района прилагает все силы и средства для обеспечения безопасности движения на этом участке, говорится в сообщении.