В 2016 году в руки селекционера Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Шадмана Намазова попали некие семена хлопчатника. Ему их передал известный учёный, биолог-генетик, профессор Абдукодир Эргашев, который внёс большой вклад в исследование генетики хлопчатника и индигоферы.

«Абдукодир ака передал мне семена и попросил продолжить селекционную работу над ними, но не уточнил, что это за семена», — говорит Шадман Эргашевич.

Позже он узнал, что это семена того самого хлопчатника, который в 1985 году прорастил в космосе космонавт Владимир Джанибеков.

«Владимир Александрович, вернувшись из полёта, отдал эти семена селекционерам, но я не знал, кому, не знал их судьбу», — объясняет Шадман Намазов.

В очередной полёт Владимир Джанибеков брал с собой семена сорта 108-Ф, который вывел ещё в 1947 году Леонид Румшевич в Фергане. Со второй попытки Джанибекову удалось прорастить их в космосе и, прижав к себе под скафандром, в целости привезти семена на Землю.

Владимир Джанибеков с семенами хлопчатника, который он прорастил на орбите



Сорт 108-Ф тогда был одним из самых распространённых — его выращивали во всех регионах СССР, где занимались хлопководством. Но у него были свои минусы. Во-первых, его относительная позднеспелость по нынешним меркам: срок до созревания первой коробочки составлял в зависимости от почвенно-климатических условий 125−140 дней. Во-вторых, относительно низкий выход волокна — 34,6%.

Ради эксперимента, можно ли прорастить хлопок в космосе, и чтобы попытаться улучшить показатели сорта, семена решили отправить на орбиту.

«Эксперимент с полётом семян хлопчатника в космос объединял все цели вместе: и для ускорения вегетационного периода, и для увеличения выхода волокна, и попытку прорастить его вообще», — говорит Шадман Эргашевич.

Благодаря «космическим мутациям» хлопок приобрёл более высокие характеристики. «Космический» хлопчатник созревает как минимум на месяц быстрее предка — всего за 109−112 дней. Его волокно длиннее, а выход волокна свыше 36%. У сорта также лучше показатели прочности и микронейра волокна.

Но главное, как отмечал Абдукодир Эргашев, это возможность выращивания в засолённых почвах. «Этот сорт отличается относительно высокой солеустойчивостью, что важно для наших почв, и толерантностью к увядания хлопчатника, т. е. к вилту — грибковому болезнью», — уточняет Шадман Намазов.

«Космический» хлопчатник также имеет компактный тип куста, что даёт возможность размещать растения ближе друг к другу. За счёт увеличения числа растений на низкоплодородных почвах можно достичь более высокой урожайности.

«Сорт приспособлен к двухстрочному посеву, когда получается больше растений на единицу площади», — поясняет учёный.

Возникает вопрос: все эти годы семена просто пылились на полке в институтской лаборатории, про них забыли? Нет, отвечает учёный. Они не просто хранились у профессора Эргашева, он вёл исследования над ними.

«Всё это время покойный Абдукодир ака изучал их, работал с ними, высаживал, и только после того, как убедился в своих результатах, передал семена мне», — отвечает Шадман Эргашевич.

Новый сорт, который появился на основе привезённых из космоса семян хлопчатника, получил наименование С-7305.

«С означает селекция, а цифры — это мой номер, я его ввёл для этого сорта», — говорит Шадман Намазов.

В ноябре прошлого года «космический» хлопчатник под номером С-7305, наконец, получил патент. Теперь он официально зарегистрирован и «существует».





Согласно требованиям, чтобы рекомендовать сорт к производству и промышленному посеву, нужно два года испытаний, чтобы сорт подтвердил своё преимущество по урожайности, скороспелости и другим хозяйственно-ценным признакам. Однако специалисты рекомендовали параллельное осуществление расширенных производственных испытаний сорта С-7305 со второго года.

«Мы уже готовы рекомендовать его к „полётам!“» — гордится результатом Шадман Намазов.

Исследование сорта продолжаются. Учёный не сомневается, что иметь одежду из «космического» хлопка захотят многие.