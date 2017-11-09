Летчик-космонавт Владимир Джанибеков на встрече с журналистами в Ташкенте 8 ноября, организованной Международным пресс-клубом, рассказал о своем космическом опыте.

6 ноября Владимир Джанибеков принял участие в церемонии открытия памятника Шарафу Рашидову в Джизаке. Он поделился воспоминаниями о государственном деятеле и писателе, с которым поддерживал приятельские отношения.

По словам Владимира Джанибекова, они встречались в гостях у скульптора Якова Шапиро, наблюдая за тем, как он работает, обсуждая политику и масштабное строительство, проходившее на территории республики. «Мне нравилось в нем чисто человеческое любопытство и открытость», — сказал он.

Космонавт вспоминает, что Шараф Рашидов очень гордился тем, что бур, который прошел рекордные 2 метра поверхности Луны для изъятия образцов грунта, был произведен Ташкентским конструкторским бюро. Этот рекорд, по его словам, не побит до сих пор.

Владимир Джанибеков совершил пять полетов в космос. В одно из своих путешествий он взял с собой по 50 семян двух сортов хлопчатника из Института хлопководства. Космонавта уговорили высадить семена практически сразу по прилету на Международную космическую станцию, несмотря на то, что температура составляла не выше 5−8 градусов Цельсия. Посадку оставили у иллюминатора, чтобы она облучалась ультрафиолетом.

Но из-за того, что станция вращалась и солнце в иллюминаторе то появлялось, то исчезало, ростки, дав по два листочка, погибли в течение двух недель. Тем не менее, Владимир Джанибеков не оставил эксперимент и за две недели до отлета со станции вновь высадил 20 семян.

«Я упаковал и положил их в скафандр, привез на Землю буквально на сердце. Из 20 ростков 19 выжили», — сказал он. Так, по словам космонавта, появился новый сорт хлопка — длина волокна составила 78 мм, в то время как у индийских и египетских сортов — около 43−45 мм. Сорт оказался устойчивым, в том числе к соляным почвам и прохладному климату.

Владимир Джанибеков рассказал, что если раньше желающих стать космонавтами было очень много, то сегодня их значительно меньше.

«В нашем наборе было 8 человек, а всего кандидатов — 1150. Сегодня 8−10 человек в год пишут заявления, комиссию проходит, может быть, один. Подготовка к первому полету сейчас длится 12−15 лет, медики боязно относятся. Если нас на центрифуге „плющили“ до 12 единиц, то сегодня 8 считается подходом к мировому рекорду. Мы стали слабее. Эта проблема только усложняется с годами».

Владимир Джанибеков отметил, что биологический ресурс у кандидата должен быть значительным. Много значат физическая подготовка, стремление и работа над собой.

«В отряд отбирали по здоровью, но спрашивали по уму, поэтому надо было работать над собой. Самое тяжелое — преодолеть свои „хочу“ и заставить себя делать то, что надо. В психологии нынешних молодых людей это нередко становится камнем преткновения», — отметил космонавт.

Говоря о Ташкенте, Владимир Джанибеков отметил, что все меняется — неторопливо город становится благородным, красивым, перенимая некоторые черты от западно-европейской культуры.

«Главное, чтобы решались внутренние социальные проблемы, их не особо видно в кратких поездках, но чувствуется, что они есть. Молодые приходят на наше место, им решать, как жить дальше», — сказал космонавт.