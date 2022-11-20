20 ноября произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме в 3-м микрорайоне Андижана. Сообщение о возгорании поступило в областное управление по чрезвычайным ситуациям в 21:09.

На распространившихся в социальных сетях видео видно, что у здания горела крыша.

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, на место было направлено 12 пожарно-спасательных экипажа и 3 автолестницы. Они прибыли к месту возгорания в 21:18, в 21:40 огонь был локализован и в 22:25 потушен.

В результате пожара повреждена крыша дома на площади около 400 кв. м. Пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении.

Хокимият Андижанской области сообщил, что на месте ЧС были хоким области Шухратбек Абдурахманов и другие руководители.

Руководитель области встретился с жителями дома и заявил, что власти примут меры для скорейшей ликвидации последствий, а также окажут необходимую помощь людям.

В настоящее время расследуются причины возгорания и ведётся оценка материального ущерба.