В Тамбовской области России задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы.

Утром в пятницу, 18 ноября, на Севастопольском проспекте в районе станции метро «Зюзино» полицейские обнаружили тело уроженки Донецка Юлии Ткачёвой 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управлении Следственного комитета РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На теле, обнаруженном возле дома жертвы, были ножевые ранения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Следственном комитете России «Газете.uz» сообщили, что задержанный Шохрухбек Каримов является гражданином Узбекистана.

Следователи изучили место преступления и записи с камер видеонаблюдения.

Днём раньше Ткачева обращалась в отделение полиции по району Бирюлёво Западное о том, что её преследует молодой человек и она боится выходить на улицу.

Расследование преступления контролируется прокуратурой Москвы.