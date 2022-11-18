Национальное Агентство перспективных проектов выдало первые лицензии на работу двух криптомагазинов, сообщает пресс-служба НАПП. Они включены в электронный реестр лицензий.

Первые лицензии получили компания Crypto Trade NET из Навои и Crypto Market из Ташкента.

Согласно данным ЕГРПО, Crypto Trade NET зарегистрирована в сентябре 2019 года с уставным фондом в 10 млн сумов. Основной вид деятельности — производство прочих металлообрабатывающих станков. Учредителем и руководителем указан Бехзод Бахтиёрович Ачилов.

Crypto Market зарегистрирована 10 ноября 2022 года с уставным фондом в 2 млрд сумов. Основной вид деятельности — другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесённые к прочим категориям. Учредителем указан Камолиддин Салахутдинович Нуритдинов.

Криптомагазины должны облегчить гражданам покупку и продажу криптоактивов. Правила их работы были сформированы и опубликованы ещё в октябре.

В частности, криптомагазины на электронной платформе могут покупать цифровые активы у физлиц либо продавать их. Расчёты с гражданами Узбекистана проходят через банковские переводы в сумах, с иностранцами — в инвалюте, пишет Spot. В оффлайн-криптомагазинах клиенты могут покупать криптоактивы за наличные сумы либо инвалюту, а также через банковский перевод. Продавать активы разрешается только за национальную валюту.

По данным агентства, Crypto Trade NET и Crypto Market стали первыми крипто-магазинами на пространстве СНГ и Центральной Азии.

В НАПП призвали граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами нелицензированных крипто-посредников.

В конце апреля «Газета.uz» сообщала, что на днях Национальное агентство проектного управления при президенте было реорганизовано в Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подотчётное президенту. Его основной задачей обозначены выработка и реализация политики в области оборота криптоактивов. Компании, внедряющие технологии криптовалют, будут полностью освобождены от налогов.

Кроме того, для майнеров в Узбекистане ввели обязательную регистрацию, повышенный тариф на электроэнергию и другие требования. Майнингом могут заниматься только компании. Криптовалюту запрещается использовать в качестве платёжного средства.