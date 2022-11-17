При Государственном таможенном комитете создадут государственное учреждение «Божхона-сервис», которое будет реализовывать изъятые на таможне товары, сообщила Norma.uz.

До 1 апреля 2023 года таможня внедрит механизм реализации изъятых таможенными органами товаров, который позволит продавать их через онлайн-платформы и торговые ярмарки, привлекать к организации таких продаж бизнес, а также запустит систему, которая сможет в онлайн-режиме мониторить процессы приёма, хранения и продажи конфискованных товаров.

Кроме того, на «Божхона-сервис» будут возложены следующие задачи:

оказание госорганизациям и декларантам услуг по составлению таможенных деклараций и других документов, представлению их в таможенные органы и осуществлению других операций, связанных с таможенным оформлением;

оснащение пунктов пограничного пропуска контрольно-техническими средствами, их сервисное обеспечение и ремонт, а также предоставление платных услуг за пользование этими средствами;

организация на территории пунктов пограничного пропуска и прилегающих к ним территориях автостоянок, а также оказание не запрещенных законодательством консалтинговых услуг;

организация на договорной основе в зданиях и складах таможенных органов деятельности таможенных складов, хранения товаров, услуг по их погрузке и разгрузке и других грузовых операций;

осуществление в зоне таможенного контроля строительно-монтажных работ;

хранение и реализация изъятого таможенными органами и передаваемого в пользу государства имущества (кроме имущества, передаваемого в соответствии с законодательством другим госорганам).

Штат учреждения составит 245 человек.