Исполняющим обязанности директора международного аэропорта «Ургенч» назначен Суннатилла Худаярович Гаипов. Приказ об этом подписала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, сообщила пресс-служба компании.

Сунатилла Гаипов — выпускник Ташкентского государственного университета востоковедения. Около 20 лет проработал на разных должностях в авиакомпании Uzbekistan Airways. В последние годы был представителем авиаперевозчика в Амритсаре (Индия) и помощником представителя в Дели.

В мае текущего года предыдущий директор аэропорта Руслан Агабуллаев решением руководства был освобождён от занимаемой должности. Временно обязанности директора аэропорта исполнял первый заместитель председателя правления по операционной деятельности Жавлонбек Умарходжаев.