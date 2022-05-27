Решением руководства компании Uzbekistan Airports директор международного аэропорта «Ургенч» Руслан Агабуллаев освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба компании. Причина не уточняется.

Он занимал этот пост с июня прошлого года, а до этого работал в воздушной гавани с 2006 года. Назначая его на должность директора, глава Uzbekistan Airports Рано Джураева отмечала важность продвижения молодых кадров (Руслан Агабуллаев 1980 года рождения).

Временно исполняющим обязанности директора аэропорта назначен первый заместитель председателя правления Uzbekistan Airports по операционной деятельности Жавлонбек Умарходжаев.