В последний день Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей раннего возраста, проходящей в Ташкенте с 14 по 16 ноября, представители около 150 стран приняли Ташкентскую декларацию ЮНЕСКО, сообщили организаторы.

Ташкентская декларация призвана определить международную повестку в области дошкольного образования до 2030 года. Этот документ подготовлен в ходе консультативного процесса на полях конференции, и после подписания будет переведен на шесть официальных языков ООН и передан государствам-членам ЮНЕСКО.

Декларация закрепила ряд руководящих принципов:

повышение качества и актуальности учебных программ и педагогики;

обеспечение равных и инклюзивных образовательных услуг для всех детей;

защита и гарантии прав на доступ к образованию в чрезвычайных ситуациях.

Эти и ряд других задач базируются на таких основополагающих факторах как развитие и поддержка педагогов, широкое внедрение инноваций и государственная поддержка сферы.

Напомним, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, выступая на открытии конференции, сказала, что организация намерена сделать 2022 год годом мобилизации усилий, нацеленных на образование. «Здесь, в Ташкенте, мы должны определить модель общества, в котором хотим жить — общества, которое заботится о своих детях, направляя их и уделяя им все внимание, которого они достойны», — заявила она.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе конференции заявил, что Узбекистан намерен к 2025 году охватить дошкольным образованием 80% детей и полностью охватить 6-летних детей программой подготовки к школе.