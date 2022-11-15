Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник выступил на проходящей в Ташкенте Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста, сообщила пресс-служба главы государства. В конференции участвуют более 2500 участников из 150 стран, в том числе более 70 министров и сотни организаций, преподавателей и исследователей.

«Сегодня во всём мире существует ряд проблем в обеспечении детей младшего возраста качественным дошкольным образованием. Во многих странах не охвачены дошкольным образованием почти 200 миллионов детей, вследствие чего ограничивается их доступ к начальному образованию», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«За последние несколько лет продолжающаяся пандемия коронавируса оказала на эту сферу большое негативное воздействие. Период таких испытаний наглядно показывает, насколько важно для всех стран углублять тесное сотрудничество, решать проблемы, объединяя усилия наших народов», — сказал глава государства.

В настоящее время в Узбекистане около 3 миллионов детей дошкольного возраста.

«Ещё в недавнем прошлом показатель охвата дошкольным образованием детей в нашей стране составлял лишь 27%. Практически во всех дошкольных образовательных учреждениях отсутствовали современные технологии и учебные пособия, их здания нуждались в ремонте. Это ограничивало наших детей в доступе к полноценному качественному образованию и воспитанию», — сказал президент.

Он напомнил о продолжающейся модернизации сферы образования, в частности, его дошкольного звена. За последние годы количество детских садов увеличилось в 6 раз. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах созданы тысячи семейных детских садов. Число воспитателей и педагогов выросло в 3 раза и достигло 160 тысяч.

«В результате этих мер количество детей, получающих образование и воспитание в детских садах, увеличилось с 600 тысяч до 2 миллионов, их охват достиг 70%», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Мы последовательно продолжим нашу работу и примем все необходимые меры, чтобы к 2025 году охватить дошкольным образованием 80% детей», — заявил президент Узбекистана. Он добавил, что в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН Узбекистан поставил перед собой задачу к 2025 году полностью охватить шестилетних детей программой подготовки к школе.

«Уверен, что эта конференция создаст новые возможности для расширения международного сотрудничества в определении политики в области дошкольного образования до 2030 года в мире, и на этой основе обеспечив качественное образование для детей», — сказал президент и выдвинул несколько предложений в этом направлении.

Сейчас, когда всё более усиливаются различные угрозы, серьёзно страдают и дети дошкольного возраста, являющиеся уязвимой частью населения.

«Поэтому чрезвычайно актуально эффективное решение вопроса качественного образования детей младшего возраста на глобальном уровне, выработка неотложных совместных решений и системных подходов. С учётом этого предлагаем проводить эту международную конференцию на регулярной основе», — сказал президент.

«Убеждён, что вы поддержите нашу инициативу по созданию в Ташкенте Регионального центра ЮНЕСКО в целях системной координации всех наших усилий в сфере образования в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития», — сказал президент.

Кроме того, он предложил разработать комплексную программу для реализации проектов и исследований совместно со Всемирной организацией по образованию детей младшего возраста для подготовки новых методов обучения и пособий.

Узбекистан также выдвинул инициативу о создании Международного сообщества воспитателей с целью обмена передовым опытом, современными интерактивными методами обучения, практическими знаниями и навыками в этом направлении.

«Важно включить вопрос о воспитании и образовании детей раннего возраста в качестве одной из основных тем общей повестки дня Саммита будущего ООН в 2024 году», — подчеркнул глава государства.

Президент Узбекистана предложил по итогам конференции принять специальную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой вопрос о воспитании детей закрепляется как фактор достижения общечеловеческого прогресса.

«В этом документе должны быть отражены вопросы о роли родителей в обеспечении детей качественным образованием и воспитанием духовно и физически зрелыми, их ответственности за полную реализацию способностей и потенциала детей», — подчеркнул Шавкам Мирзиёев.