Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле 15 ноября выступила на Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста, проходящей в Ташкенте.

На конференции собралось более 2500 участников, в том числе более 70 министров и сотни организаций, преподавателей и исследователей.

В выступлении Одри Азуле перечислила три причины, которые придают первостепенное значение дошкольному образованию и уходу за детьми.

Первая причина — антропологическая, даже гуманистическая, отметила она. Всеобщее право на образование для всех, закрепленное в статье 26 Всеобщая декларации прав человека, должно распространяться и на детей младшего возраста, как и любое другое право, подчеркнула Одри Азуле.

Вторая причина связана с развитием детей. «Как показали исследования в области неврологии и социальных наук, 85% развития мозга происходит в первые 5 лет жизни. Первые три года жизни жизненно важны для пробуждения детского потенциала. Именно тогда у них появляется первый опыт социализации и закладываются основы академического успеха», — подчеркнула гендиректор ЮНЕСКО.

Третья причина касается уменьшения неравенства. «Согласно работе, проделанной в 2000 году Джеймсом Хекманом, лауреатом Нобелевской премии по экономике, инвестирование в раннее детство — самый эффективный способ уменьшить социальное неравенство, которое начинается еще до рождения», — заявила Одри Азуле.

«В то время, когда пандемия COVID привела к усилению неравенства, особенно в сфере образования, уход за детьми младшего возраста и их образование являются мощным оружием, позволяющим обратить эту тенденцию вспять», — сказала гендиректор ЮНЕСКО.

Это и мощный инструмент поддержки гендерного равенства, предоставляющий семьям решения по уходу за детьми, чтобы матерям не приходилось прерывать свою карьеру, добавила она.

«И все же раннее детство долгое время оставалось слепым пятном в государственной политике», — сказала Одри Азуле. Она презентовала отчет о ситуации с дошкольным образованием в мире, который мы публикуется для ташкентской конференции. Ситуация в нем, по ее словам, одновременно обнадеживает и тревожит.

«Обнадеживает, потому что на глобальном уровне участие в дошкольном образовании значительно выросло за последние 10 лет, увеличившись с 46% в 2010 году до 61% в 2020 году. Тем не менее вызывает тревогу, потому что неравенство сохраняется: этот уровень участия составляет едва 20% в странах с низким уровнем дохода», — заявила глава ЮНЕСКО.

«Здесь, в Узбекистане, у нас есть возможность послать сильный сигнал, основанный на решимости ЮНЕСКО сделать 2022 год годом мобилизации на образование. Первое обязательство, которое мы берем на себя здесь, в Ташкенте, заключается в том, чтобы признать дошкольное образование одним из основных прав, адаптировать и улучшить методы обучения, а также охватить наиболее уязвимых слоев населения. В этом отношении вы можете рассчитывать на поддержку ЮНЕСКО», — подчеркнула Одри Азуле.

Она также заявила, что организация будет поддерживать государства в разработке учебных программ для детей младшего возраста, предлагая глобальные рамки, которые можно адаптировать к национальным условиям. «И мы будем помогать любым государствам, желающим реформировать свою национальную политику в отношении детей младшего возраста», — подчеркнула она.

Второе фундаментальное обязательство касается подготовки педагогов, сказала глава ЮНЕСКО.

«Нам нужно готовить намного больше специалистов, и готовить их намного лучше — по нашим данным, нам потребуется еще 9 миллионов педагогов, если мы хотим сделать дошкольное образование всеобщим к 2030 году», — подчеркнула она.

«Нам также необходимо сделать эти профессии более привлекательными — в то время, когда условия труда зачастую тяжелые, а зарплаты слишком низкие. И здесь наши государства-члены могут рассчитывать на поддержку ЮНЕСКО», — заверила Одри Азуле.

«В последние годы мы провели опросы, чтобы определить потребности педагогов в этой области. Мы также поделились передовым опытом преподавания и институциональной практики, особенно в отношении найма и обучения преданного своему делу персонала», — отметила глава организации.

«В 2023 году мы будем работать с нашими партнерами над определением первых международных стандартов профессиональной сертификации воспитателей дошкольного образования, подобных тем, которые уже существуют для учителей начальной и средней школы», — заявила Одри Азуле.

«Наше третье обязательство состоит в том, чтобы производить больше справочных данных. В этом контексте я рад сообщить, что ЮНЕСКО и ее партнеры, включая ЮНИСЕФ и Всемирный банк, теперь будут каждые два года публиковать глобальный доклад о раннем детстве для информирования государственной политики», — сообщила она.

Четвертое фундаментальное обязательство, по словам Одри Азуле, касается финансирования. В частности, планируемая к принятию Ташкентская декларация призывает к тому, чтобы расходы на дошкольное образование составляли не менее 5−10% от общих расходов на образование.

«Хотя эта цель уже достигнута во многих странах с высоким уровнем дохода, сегодня страны с низким и средним уровнем дохода выделяют на дошкольное образование лишь 2% своих бюджетов на образование. Параллельно с этим на дошкольное образование выделяется всего 2% международной помощи в области образования», — отметила глава ЮНЕСКО.

«Мы должны укреплять международную солидарность, несмотря на сложный контекст. Действительно, в этом году международная помощь в области образования может сократиться на 12%. Участие финансовых партнеров в этой конференции — это возможность добиться прогресса в этом вопросе», — подчеркнула она.

«Здесь, в Ташкенте, мы должны определить модель общества, в котором мы хотим жить, общества, которое заботится о своих младших детях, указывает им путь и уделяет им все внимание, которого они заслуживают», — сказала Одри Азуле.