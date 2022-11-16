Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Казахстан с 16 по 17 ноября и в Узбекистан с 17 по 19 ноября, сообщили в пресс-службе Делегации ЕС.

Его миссия направлена на укрепление и развитие положительной динамики в двусторонних и региональных отношениях Евросоюза.

Жозеп Боррель будет председательствовать на 18-й встрече министров стран ЕС и Центральной Азии в Самарканде.

«Встреча предоставит возможность активизировать сотрудничество со странами региона в таких областях, как безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, зеленая энергетика и устойчивый рост, улучшение связи, а также более тесное сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций», — говорится в сообщении.

Министры также обменяются мнением по региональным вызовам, в том числе ситуацией в Афганистане и негативными последствиями военного вторжения России в Украину.

На следующий день, 18 ноября, глава европейской дипломатии станет соорганизатором конференции по взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией: «Глобальный шлюз».

На конференции будут рассмотрены три темы: цифровая связь, транспортная связь и энергетическая связь между Центральной Азией и Европейским союзом. «В этом контексте ЕС вместе с международными финансовыми институтами будет стремиться стимулировать инвестиции в регион», — говорится в сообщении.

На полях конференции Жозеп Боррель встретится с президентом Узбекистана и министрами иностранных дел Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональное сотрудничество.

Для чего глава европейской дипломатии посещает страны Центральной Азии?

На этот вопрос сам Жозеп Боррель отвечает в своей статье, предваряющей его визит.

«Возможно, в последнее время мы не так активно развивали связи между двумя нашими регионами. ЕС — вместе со своими центральноазиатскими партнерами — намерен это исправить», — пишет глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель во время визита в Таджикистан, ноябрь 2021 года. Фото: «Газета.uz»

«Мы живем во времена роста геополитических вызовов и подъема силовой политики. Мы также сталкиваемся с двумя мега-тенденциями: изменением климата и цифровизацией экономики и общества. Именно поэтому в основе политической повестки и внешней политики ЕС лежит ускорение зеленого перехода и формирование цифровой экономики», — отметил Жозеп Боррель.

«С помощью инициативы „Глобальный шлюз“ Европейский Союз способствует зеленому и цифровому переходу на глобальном уровне. Все, что мы делаем, основано на том, чтобы удовлетворять потребности стран-партнеров и приносить пользу местным сообществам», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Мы знаем, что наши партнеры в Центральной Азии сталкиваются с теми же проблемами, что и мы: восстановлением экономики после пандемии, борьбой с энергетическим и климатическим кризисами и преодолением сбоев, вызванных вторжением России в Украину. Но эти проблемы также являются возможностями для инвестирования в более устойчивую и взаимосвязанную глобальную экономику», — считает Жозеп Боррель.

В своей статье он отмечает, что в Самарканде будут рассматриваться три темы — цифровая, транспортная и энергетическая взаимосвязанность.

«В цифровой сфере мы будем искать возможности для создания безопасных платформ, преодоления географических препятствий, совершенствования сферы государственных услуг, а также для поддержки сферы образования и создания рабочих мест. Мы также рассмотрим способы укрепления устойчивых транспортных связей внутри Центральной Азии и между Центральной Азией и Европой для стимулирования диверсификации экономики и „зеленого“ роста. Для удовлетворения растущего спроса на зеленую энергию мы изучим варианты улучшения доступа к генерации низкоуглеродной энергии», — анонсировал Жозеп Боррель.

«Видение ЕС по вопросу взаимосвязанности носит инклюзивный характер. Мы не стремимся вытеснять другие партнерства. И мы определенно не заинтересованы в создании новых зависимостей», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Мы в ЕС развиваем „открытую стратегическую автономию“, которая, по сути, заключается в сохранении свободы делать наш собственный стратегический выбор, избежании чрезмерной зависимости и наличии альтернатив в рамках мировой системы, основанной на международном праве, разумных правилах и международных стандартах. И мы, естественно, понимаем желание партнеров поддерживать собственную автономию и свободу выбора аналогичным образом», — добавил он.

В заключение Жозеп Боррель отметил: «Наша задача в Самарканде — стимулировать эти инвестиции, определяя и реализуя реформы и возможности для привлечения бизнеса. Экономика стран Центральной Азии динамично развивается. У них огромный потенциал. ЕС же является надежным партнером в мире геополитической турбулентности и перемен. Вот почему я с нетерпением жду, что Европа сыграет свою роль в обеспечении успеха этого важнейшего региона».