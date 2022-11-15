Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 ноября арестовал блогера Севинч Садуллаеву (2001 года рождения) на пять суток. Об этом 15 ноября, после появления в интернете информации об аресте, сообщила пресс-служба столичных городских судов.

Севинч Садуллаева признана виновной в совершении правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин (от 900 тысяч до 1,5 млн сумов) или административный арест до 15 суток.





На Севинч Садуллаеву в Instagram подписаны около 310 тысяч пользователей. В своём аккаунте она публикует видео и фото со своим молодым человеком, в том числе снятые в других странах.

В одном из сообщений она рассказывает, что у неё есть 1,5-годовалая дочь, с отцом которой она развелась во время беременности.

Согласно материалам дела, заявление на блогера в УКД ОВД Мирабадского района подал гражданин Н. У. Получив заявление, правоохранительные органы провели проверку.

Они установили, что Севинч Садуллаева «размещала в социальных сетях видеоролики и фотографии со своим участием, противоречащие правилам этики, умышленно игнорируя правила поведения в обществе и нарушив общественный порядок, что стало причиной обоснованных претензий граждан».

В сообщении судов говорится, что на решение суда может быть подана апелляция (протест).