Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана предотвратили несколько случаев ввода в оборот непригодной к употреблению мясной продукции. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники отдела департамента и налоговой инспекции Кибрайского района выявили, что А. Т. и У. Х. хранили 2200 кг непригодного к употреблению куриного мяса. Предположительно, мясо должно было использоваться для производства консервов.

В другом случае сотрудники департамента и ОВД Гулистанского района Сырдарьинской области установили, что гражданин О. С. перевозил на своём автомобиле Nexia 961 кг говядины, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в Ташкент.

В Яккасарайском районе столицы сотрудники департамента и ГУВД выявили в автомобиле Cobalt, принадлежащем Б. С., 612 кг непригодного к употреблению мяса. Мясо, расфасованное по 22 полиэтиленовым пакетам, водитель вёз для реализации в Ташкент.

На посту дорожно-патрульной службы «Сырдарья» при проверке автомобиля Cobalt, принадлежащего Б. Э., было обнаружено 309,1 кг козлятины, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которую Б. У. вёз на продажу в Ташкент.

Ещё в одном случае сотрудники отдела департамента и налоговой инспекции Коканда обнаружили 240 кг говядины и курицы, хранящихся без соответствующих документов в мясо-колбасном цеху, принадлежащем О. А.

В Чиланзарском районе было обнаружено 170 кг непригодной к употреблению говядины без первичных ветеринарных документов в автомобиле Damas, принадлежащем Ш. Э.

Возбуждены уголовные дела по статье 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса, ведётся следствие.