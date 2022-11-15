Бразилия

Единственная сборная, участвовавшая во всех 20 финальных турнирах чемпионата мира, из которых выигрывала также больше всех — пять раз (в 1958,1962, 1970, 1994, 2002 годах), брала «серебро» в 1950 и 1998 годах, «бронзу» — в 1938 и 1978 годах.

Несмотря на внушительный список побед «селесао» уже двадцать лет не может вновь выиграть мундиаль. Скепсис разрушают те, для кого прогнозы — не выражение вкусов и эмоций, а бизнес (букмекеры из William Hill), оценивая пентакампионов как главных претендентов на победу в Катаре.

Фото: BrasilEdition / Twitter



Триумфальное шествие Бразилии без поражений в отборочном цикле, кажется, заставило замолчать самых отъявленных недоброжелателей команды. Наставник бразильцев Тите возглавил команду в июне 2016 года. Сегодня можно точно утверждать, что разнообразие тактических вариантов, опробованных им на пути к ЧМ-2022, выдает не столько его сомнения, сколько богатство выбора. Интрига сохраняется лишь в том, кого отцепят из состава в последний момент.

Бразилия умеет переключать режимы, как в роскошном автомобиле с автоматической коробкой передач. Роскошью здесь выступает излюбленная со времен Пеле jogo bonito, а сложной механикой — вариативность схем. Это может быть магический «4−2−3−1» вариант с пляжей Копакабаны с Ришарлиссоном в роли наконечника, может ультраатакующий вариант с тремя нападающими «4−4−3» — Винисиус, Неймар, Антони, и прагматический «3−5−2» с проводниками этого тактического спокойствия Тьяго Силвой и Каземиро. Вольность таких переключений связана с уверенностью на последнем рубеже Алиссона, одного из лучших вратарей мира.

Самое главное, что приобрела Бразилия при Тите? — это избавление команды от «неймарозависимости». Вроде бы ещё совсем недавно сам Неймар не показывал всего, что умеет, только оттого, что ему скучно творить шедевры. Сегодня нападающий французского ПСЖ демонстрирует в сборной: если надо — и в отбор пойду, и пас отдам коллеге. Соперники у бразильцев в группе — именно для разгона и набора мощности. Что случится после выхода в плей-офф, зависит, в том числе, от умения бразильцев сосредоточиться на пути к финалу.

Камерун

«Неукротимые львы» едут на чемпионат мира в восьмой раз, являясь рекордсменом среди африканских стран по поездкам на мундиаль. Наилучшего результата камерунцы добились на ЧМ-1990 в Италии, когда под руководством ещё советского специалиста Валерия Непомнящего дошли до четвертьфинала, где только в овертайме уступили Англии.

В нынешнем Камеруне с тренерами чехарда, свойственная африканским странам. Перед решающими матчами наставником камерунцев в марте стал её бывший звездный игрок Ригобер Сонг. Инициатором его назначения стали если не высшие, то очень высокие силы — президент Камеруна Поль Бийи.

Фото: Lionnes Indomptables / Twitter

Понять, насколько такое волевое решение имеет долгосрочный эффект, трудно. Достоинства африканских «львов» давно известны: реакция вратаря Онаны, неутомимость Токо-Экамби и Онгла на краях, креативность плеймейкера Ангиссы и пара форвардов Абубакар — Шупо-Мотинг впереди.

Впрочем, сколько бы они ни забили, все равно камерунцы пропустят больше. Эта команда в этом году не сыграла ни одного матча на «ноль», пропустила в спаррингах от Узбекистана и Коморских островов. Нет никаких оснований полагать, что от Швейцарии или Сербии не пропустит. Камерун — явный аутсайдер в группе. Если они выйдут в следующий раунд, это станет сенсацией.

Сербия

Если отбросить достижения сборной Югославии, то сербы едут на чемпионат мира в четвёртый раз, и до сих пор никогда не выбиралась из группы. Выданные в отборочных турнирах авансы футболисты умудрялись транжирить на дрязги, скандалы или неготовность играть на крупных турнирах.

Фото: fss.rs



Милинкович-Савич, Митрович, Тадич, Влахович — вот костяк, скелет и краеугольные камни команды Драгана Стойковича. С ними Сербия играет спокойно и уверенно, радуется жизни и никого не боится.

Привычка Митровича забивать изумительные по красоте голы в решающий момент (за подробностями — к португальцам) должна проявиться в полной мере и в группе. Но все достоинства сербов могут и рассеяться как утренний туман: чрезмерное увлечение навесами в штрафную хотя и доведено у сербов до мастерского автоматизма, не станет неразрешимой проблемой для тех же бразильцев или швейцарцев. К тому же из трёх вратарей олимпийским спокойствием и стабильностью не отличается ни один, и балканцы лишь раз сыграли на «ноль» в своих восьми матчах отбора.

Сербы могут и должны запомниться хотя бы одним красивым и результативным матчем. Вроде того, что у них случился на ЧМ-2018 с теми же швейцарцами (швейцарцы победили 2:1 после 0:1 к перерыву, если кто забыл). Политика тогда вытеснила захватывающий футбольный триллер. Надеемся, что в этот раз будет всё наоборот.

Швейцария

Едет на чемпионат мира в двенадцатый раз, при этом семь раз выходила из группы и трижды добиралась до четвертьфинала: в 1934, 1938 и 1954 годах. Все последние годы швейцарцы играли, как механизм знаменитых марок часов, производимых в их стране: точно, выверено по схемам, но без искры гениальности и толики фарта, в котором без футбола высших инстанций никак не обойтись.

В нынешнем отборе с командой Мурата Якина с фортуной всё было в порядке: швейцарцы ни разу не проиграли главным конкурентам — итальянцам, которым уступали по игре. К тому же главный излучатель везения Швейцарии вратарь Ян Зоммер, выступающий за «Боруссию» (Менхенгладбах) продолжает творить чудеса в рамке, а когда и он бессилен, противник самолично рвёт досрочный билет на ЧМ (большой привет от плеймейкера «скуадры адзурры» Жоржиньо).

Помимо героического Зоммера, швейцарцы сегодня представляют европейскую команду среднего класса. Пара центральных защитников Эльведи-Шер непроходимой выглядит, пожалуй, для сборных Болгарии и Северной Ирландии. Полузащита выстроена из игроков, где нет своего лидера, а Джердан Шакири, перебравшийся в Штаты, в командиры так и не поднялся.

Фото: JustPicturesPlus / Imago

Букмекеры верят в то, что Швейцария выйдет из группы. С другой стороны, швейцарцы в последних отборочных матчах играет так же, как и все с команды с одной звездой: один игрок творит, ещё девять — пасуют в его сторону. Творить выпало одноклубнику Зоммера нападающему Эмболо. Он, конечно, форвард классный. Но с такой программой в плей-офф не будет никакого шанса.

Знакомство с группой H — в четверг, 17 ноября, на «Газете.uz».