В понедельник, 14 ноября, по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением атмосферного фронта по Каракалпакстану и Хореземской области местами пройдут дожди, по Бухарской, Навоиской областям возможен небольшой дождь, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура будет в пределах +9…+14 градусов.

Во вторник, 15 ноября, тоже ожидается погода без осадков, лишь с затоком холодной воздушной массы с районов Поволжья по Каракалпакстану местами пройдут дожди, по Устюрту не исключён переход дождя в снег. Температура воздуха сохранится в пределах нормы.

Однако уже в среду, 16 ноября, холодная воздушная масса распространится на всю территорию страны. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможен переход в снег. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям — без осадков.

Дневная температура воздуха понизится до +5…+7, что на 8−10 градусов ниже нормы этого дня.

В четверг, 17 ноября, ожидается погода без осадков, но влияние холодной массы сохранится, и ночная температура воздуха понизится до −2…−0 градусов, дневная за счёт солнца прогреется до +8…+10 градусов.

В пятницу, 18 ноября, на территорию Узбекистана ожидается вынос тёплых и влажных воздушных масс с зарубежного юга, местами по стране возможны дожди.

В течение недели по республике местами возможен туман.

Местами 14−15 ноября будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской областей порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.

По предгорным и горным районам Узбекистана 14−18 ноября временами осадки (дождь, снег), 15−16 ноября по Ташкентской, Кашкадарьинской, Наманганской областям местами возможны сильные, в связи с этим в предгорных и горных районах возможны селепаводковые явления.