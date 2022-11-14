Высшим учебным заведениям Узбекистана в порядке исключения разрешено принять в магистратуру абитуриентов независимо от уровня сертификата на знание иностранного языка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Исключение вводится на период зимнего приёма в магистратуру на 2022/2023 учебный год, который проводится в декабре-январе (принимать в магистратуру дважды в год начали с этого года).

Абитуриенты смогут подать документы, даже с уровнем ниже требуемых C1 или B2. При этом зачисленные в вуз студенты во время обучения должны будут получить национальный или международный сертификат с требуемым баллом. В противном случае они не будут допущены до итоговой государственной аттестации.

Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе на поступление в магистратуру, могут зарегистрироваться онлайн через систему magistr.edu.uz с 20 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (включительно).

С 2022/2023 учебного года приём в магистратуру государственных вузов проводится на основе среднего показателя балла диплома бакалавра и балла сертификата по иностранному языку с соблюдением последовательности баллов без проведения дополнительного экзамена. В ходе зимнего приёма будут учитываться только оценки в дипломе.

В период предстоящего зимнего приёма, согласно решению государственной комиссии по приёму в вузы, абитуриентам с языковым сертификатом уровня C1 или B2, которые не прошли отбор, также разрешается заплатить сумму, не превышающую 1,5-кратный размер контракта, и поступить в магистратуру.

Порядок участия лиц, имеющих языковой сертификат, в отборе в магистратуру и на специальности послевузовского образования был введён с 2022/2023 учебного года согласно постановлению президента от 19 мая 2021 года. По филологическим направлениям требуется национальный или соответствующий ему международный сертификат уровня не ниже С1, а по нефилологическим направлениям — уровня В2.

Абитуриенты имеют возможность пересдать экзамен по иностранному языку, если у них с первого раза не получится набрать необходимый балл. Кроме того, если абитуриент набрал высокий балл, государство возмещает ему полную стоимость сдачи экзамена.

В беседе с «Газетой.uz» пресс-секретарь Минвуза Мумин Ибодов сообщил, что в 2022/2023 учебном году по госзаказу в магистратуру планировалось принять около 16 тысяч студентов. Однако из-за введённых требований по наличию языкового сертификата вузы приняли около 4000 студентов, что меньше квоты.

В Минвузе напомнили, что требование о языковых сертификатах введено для поощрения молодёжи обучению иностранным языкам.

«Специалисты, желающие заниматься наукой на магистратуре или докторантуре, должны владеть хотя бы одним иностранным языком», — сказал Мумин Ибодов.