Служба государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекли несколько случаев оборота фальшивых денег, сообщило УзА.

Гражданин Ф. Х. был задержан в Ташкенте при продаже гражданину Е. И. поддельной валюты на сумму 8300 долларов за 4150 долларов.

Гражданин А. К. продал работающему в гостинице Д. П. фальшивые 500 долларов за 5,2 млн сумов.

В Янгиюле граждане Д. А. и М. Х. отдали Д. А. две поддельные купюры номиналом 50 долларов за покупку, сделанную на дехканском рынке города. Еще 300 долларов были изъяты у них в качестве вещественных доказательств.