В некоторых кварталах Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов Ташкента отключат теплоснабжение, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.
В связи с проведением внеплановых работ из-за аварии на магистральном трубопроводе ДУ-600 мм в понедельник, 14 ноября с 6:30 утра временно будет приостановлена подача отопления с сохранением подачи горячей воды по следующим адресам:
- Массив Куйлюк 1,2,3,4, 5, 6 и 7
- массив Куйлюк Обводная
- ул. Мунис
- ул. Янги Куйлюк
- ул. Фитрат
- ул. Бехтерова Саракуль
- ул. Янги замон
- ул. Талимаржон
- ул. Саракуль
Подача отопления будет восстановлена 14 ноября ориентировочно к 21:00, заявили в компании.