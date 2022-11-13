В некоторых кварталах Мирабадского, Сергелийского и Яшнабадского районов Ташкента отключат теплоснабжение, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

В связи с проведением внеплановых работ из-за аварии на магистральном трубопроводе ДУ-600 мм в понедельник, 14 ноября с 6:30 утра временно будет приостановлена подача отопления с сохранением подачи горячей воды по следующим адресам:

Массив Куйлюк 1,2,3,4, 5, 6 и 7

массив Куйлюк Обводная

ул. Мунис

ул. Янги Куйлюк

ул. Фитрат

ул. Бехтерова Саракуль

ул. Янги замон

ул. Талимаржон

ул. Саракуль

Подача отопления будет восстановлена 14 ноября ориентировочно к 21:00, заявили в компании.