Херсон после отступления основной группировки войск армии РФ возвращается под контроль Украины, в город заходят части Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны страны.
Ведомство опубликовало обращение к российским военным, оставшимся в городе, с требованием сдаться.
«Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся», — говорится в обращении Минобороны Украины.
В ведомстве предупредили, что пути отступления находятся под огневым контролем украинской армии. «У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен», — подчеркнули в Минобороны.
Тем временем, Министерство обороны России сообщило, что всего на левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих и около 5000 единиц вооружения и военной техники.
В украинских Telegram-каналах публикуются фото и видео жителей Херсонской области, встречающих военных ВСУ с украинскими флагами.
Sukhrob Mirzodavlatov
Отличная новость, правда все омрачается тем, что Россия вновь начнет массовую ракетную бомбардировку мирного населения и систем энергообеспечения ведь иначе они воевать не умеют
Leyla Abdukayumova
Интересно, а где еще Россия навсегда? Мелитополю и Крыму приготовиться )))
Чекаємо на ЗСУ!
AFM AFM
Поздравляю! Еще один большой шаг к освобождению. Слава Украине!
RoVa
Искренние поздравления народу Украины. Скорейшего освобождения всей территории Украины в границах 2013 года.