Херсон после отступления основной группировки войск армии РФ возвращается под контроль Украины, в город заходят части Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны страны.

Ведомство опубликовало обращение к российским военным, оставшимся в городе, с требованием сдаться.

«Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся», — говорится в обращении Минобороны Украины.

В ведомстве предупредили, что пути отступления находятся под огневым контролем украинской армии. «У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен», — подчеркнули в Минобороны.

Тем временем, Министерство обороны России сообщило, что всего на левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих и около 5000 единиц вооружения и военной техники.

В украинских Telegram-каналах публикуются фото и видео жителей Херсонской области, встречающих военных ВСУ с украинскими флагами.