В Министерств иностранных дел Узбекистана 10 ноября состоялась встреча с послом Украины Николаем Дорошенко, сообщила пресс-служба МИДа.

«До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя Министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении.

В МИДе также подчеркнули недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана.

«При этом МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию», — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, посол Николай Дорошенко заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства Министерства иностранных дел Украины.

Накануне, 9 ноября, портал NV.ua опубликовал выдержки из интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого итальянской газете La Repubblica.

«Они (российская сторона — ред.) также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в том числе [деталей] для РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) „Смерч“ и „Ураган“. Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет», — сказал Вадим Скибицкий.

Он добавил, что у россиян нет суперсовременного оружия, которое они демонстрируют на военных парадах. «Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается в другие страны», — пояснил представитель украинской разведки.