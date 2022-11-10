Технология обследования скважин увеличивает успешность ликвидации аварий на скважинах до 95%. Это американская технология, разработанная компанией Downhole Vision LCC, используется при добыче углеводородного сырья в США, Канаде, Германии, Нидерландах, Турции, Саудовской Аравии, Японии и других странах. Saneg — одна из первых нефтегазовых компаний в Центрально Азии, внедрившая технологию визуального обследования ствола скважин (видеокаротаж).

Ранее, чтобы провести объективное обследование скважины, требовалось поднять оборудование из скважины с глубины 1500−4000 м. На диагностику и сопутствующие действия уходило до 10 суток. Все это время исследуемая скважина не работала. Участие в этих мероприятиях принимали не только инженеры, но и бригада капитального ремонта скважин, бригада геологического исследования скважин с общем количеством задействованного персонала до восьми сотрудников.

При этом основным методом объективной диагностики ствола скважин оставалось исследование свинцовыми печатями по оттиску, что не отражало полную картину неисправностей. Теперь же технология видеокаротажа сокращает временные издержки, трудозатраты и финансовые потери, а также повышает процент успешности ликвидации аварий на скважинах.

Технология видеокаротажа работает по следующему принципу: оборудование спускается в скважину и транслирует картинку онлайн, а также фиксирует обследование. Так инженеры могут максимально подробно и объективно изучить состояние обсадной колонны и неработающего оборудования. Особенность данного метода — способность передачи информации в режиме реального времени, а также в записи.

«Визуальное обследование аварийной „головы“ скважины на 95% решает задачу с успешным изучением оборудования либо дефекта эксплуатационной колонны. Можно тысячу раз спустить свинцовые печати, получить оттиск и не увидеть картину в целом. А спуск видеокамеры дает объективную оценку. Важно понимать, что внутри скважины на глубине более 2000 м совсем иная температура. И давление, и спуск обычного видеооборудования попросту невозможен. Таким образом, мы оптимизируем ресурсы, совершенствуем производственный процесс, что имеет прямое влияние на повышение эффективности добычи собственного углеводородного сырья в Узбекистане, одного из приоритетных направлений в экономике государства», — отметил главный инженер Saneg Сергей Рябов.

Инженеры Saneg, одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, уже активно используют новый метод в работе. На данный момент с помощью технологии внутрискважинного видеокаротажа удалось провести диагностику одной из скважин месторождения «Северный-Уртабулак» вблизи Мубарека (Кашкадарьинская область).

С 2021 года она находилась в ожидании ремонта по неуточненной причине. С помощью камеры на глубине 1665 м был обнаружен дефект силового кабеля электроцентробежного насоса, который препятствовал проведению ремонтных работ. Именно по этой причине скважина была выведена из эксплуатации. Теперь благодаря визуальному обследованию инженеры разработали алгоритм ремонта скважины и приступают к его реализации. Ранее из-за недиагностируемой проблемы стоял вопрос о закрытии скважины.

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