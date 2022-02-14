Международный онлайн-ритейлер Wildberries вышел на рынок Узбекистана, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы рады объявить о запуске интернет-магазина в Узбекистане: жители этой страны получат доступ к широкому ассортименту товаров от международных производителей, а представители местного бизнеса в перспективе смогут выйти на Wildberries и продавать свою продукцию в странах присутствия компании», — прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. В Узбекистане также открываются и пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами, что позволит перед покупкой примерять одежду и обувь. В том случае, если какие-то вещи не подойдут или не понравятся, то их можно бесплатно вернуть и получить быстрый возврат средств. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ритейлера уже заработала в Ташкенте.

Предприниматели Узбекистана смогут самостоятельно открывать пункты выдачи Wildberries и получать доход до 3,5% с оборота. Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами осуществляется через мобильное приложение.

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, работает на рынке 17 лет и охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Ежедневно на Wildberries оформляется 3,5 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера — свыше 113 миллионов человек. Компания занимает первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета».