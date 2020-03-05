Российский онлайн-ритейлер Wildberries выразил «повышенную заинтересованность» выйти на рынок электронной коммерции Узбекистана, сообщила пресс-служба ассоциации «Узтекстильпром».

Об этом говорилось на встрече руководства ассоциации с представителями Wildberries 3 марта в Ташкенте.

Через портал Wildberries своей продукцией уже торгуют 56 узбекских производителей, суммарный объем продаж которых по итогам 2019 года составил 4,6 млрд рублей (почти 70 млн долларов), что на 31% больше, чем в 2018 году.

Стороны обсудили предоставление узбекским производителям текстильной продукции возможности экспорта своего товара через онлайн-платформу, а также увеличение объема локального рынка интернет-торговли.

Как отмечается в сообщении, онлайн-ритейлер готов не только выйти на рынок Узбекистана, но и инвестировать свои средств в экономику республики.

Wildberries работает на рынках России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Польши. Оборот компании в 2019 году составил 223,5 млрд рублей (3,3 млрд долларов). С ритейлером работают успешно 19 тысяч поставщиков, из которых более 12 тысяч являются субъектами малого и среднего предпринимательства.