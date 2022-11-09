Для фермеров Узбекистана упрощается экспорт фруктов и овощей. Это предусмотрено постановлением президента, сообщает УзА.

Согласно документу, с 10 ноября индивидуальные предприниматели получат право экспортировать плодоовощную продукцию без предоплаты, аккредитива или банковских гарантий.

Кроме того, для них отменяется требование страхования экспортного договора от политических и коммерческих рисков.

В начале сентября президент Шавкат Мирзиёев анонсировал облегчение доступа к финансированию для фермеров. В частности, по рекомендации помощников хокимов им должны предоставлять беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений и оборотный капитал для выращивания овощных, зернобобовых и масличных культур.

Кроме того, кластерам и дехканам, выращивающим картофель, овощи и масличные культуры, 50% стоимости страхования урожая должно покрывать государство. Отныне, как и в случае с хлопком и зерном, страховой полис будет выступать обеспечением по кредиту для выращивания продовольственной продукции.

Президент также утвердил меры поддержки тепличных хозяйств, представители которых в конце октября протестовали из-за отключения газоснабжения. Им выделят льготные кредиты, сроки погашения займов приведут в соответствие со сроком созревания продукции, не будут начислять пеню за газ и другое.