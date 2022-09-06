Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября провёл совещание, на котором проанализирован спрос на основные продукты питания в разрезе регионов, а также внутренние возможности, сообщила пресс-служба главы государства.

Например, годовая потребность в картофеле в стране составляет 3,4 млн тонн, 20−25% его покрывается за счет импорта. В частности, в Каракалпакстане не хватает около 100 тысяч тонн, Навоийской области — 45 тысяч тонн, Джизакской области — 35 тысяч тонн картофеля в год.

Годовая потребность в растительном масле составляет 515 тысяч тонн, 46% этого объема импортируется. Маслозаводы работают не на полную мощность. В целом обеспечение продовольственных товаров 25 видов на внутреннем рынке остается зависимым от импорта. Поэтому перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача подготовить совместно с хокимиятами проекты по налаживанию отечественного производства этой продукции.

Сезонные изменения цен на продукты питания вызваны тем, что в 50 районах, специализирующихся на сельском хозяйстве, не хватает складов с морозильными камерами, говорилось на совещании. В целом имеющаяся мощность складов на сегодняшний день составляет 1,5 миллиона тонн, что составляет менее 7% от общего объема выращиваемой продукции. Это непосредственно влияет на динамику цен.

Исходя из этого, хокимам областей поручено резко увеличить складские мощности в этих 50 районах.

Перед Агентством по развитию садоводства и тепличного хозяйства поставлена задача увеличить площади для выращивания продовольственных культур до 300 тысяч га, рационально разместить культуры на основе анализа спроса населения и импорта.

Президент поговорил по видеосвязи с ответственными лицами, предпринимателями и дехканами на местах. В частности, поддержал предложения кашкадарьинских и ферганских фермеров по облегчению доступа к финансированию.

С 15 сентября по рекомендации помощников хокимов будут предоставляться беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений и оборотный капитал для выращивания овощных, зернобобовых и масличных культур. Также будет разрешено выдавать половину этих средств наличными. На эти цели Агентству садоводства будет выделено дополнительно 300 млрд сумов.

Также будет внедрена новая система кредитования плодоовощеводства. Теперь кластерам и дехканам, выращивающим картофель, овощи и масличные культуры, 50% стоимости страхования урожая будет покрывать государство. Отныне, как и в случае с хлопком и зерном, страховой полис будет выступать обеспечением по кредиту для выращивания продовольственной продукции. Это нововведение облегчит работу многих фермеров, сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня в Узбекистане ежегодно необходимо заготавливать 300 тысяч тонн семян картофеля, 6 тысяч тонн семян бобовых и 11 тысяч тонн семян масличных культур. К примеру, в Акдарьинском районе Самаркандской области предприниматели выращивают элитные семена картофеля, дающие урожай до 450 центнеров.

Президент подчеркнул необходимость расширения этого опыта и внедрения его в выращивание зернобобовых и масличных культур совместно с частным сектором. На эти цели выделят 26 млн долларов.

Глава государства дал указание создать в каждом районе минимум один интенсивный овощеводческий питомник, перевести все плодородные земли в интенсивную обработку.





На совещании особое внимание уделено вопросу сохранения стабильности цен на фрукты и овощи в зимние и весенние месяцы.

Для расширения возможностей хранения и транспортировки продукции предложено внедрить льготное кредитования приобретения грузовых автомобилей, сортировочного и упаковочного оборудования. Президент поддержал это предложение. На эти цели банкам выделено 140 млн долларов, которые до сих пор не освоены, имеется возможность выделить еще 330 млн долларов.

«Ни банки, ни руководители лизинговых компаний, ни хокимы не пытаются выделить эти средства предпринимателям», — сказал президент.

Подчеркнута важность предоставления агролизинга и на грузовые автомобили, а также льгот владельцам теплиц.

Президент поручил трансформировать деятельность компании «Агролизинг» в систему, которая будет служить финансовым помощником дехкан и фермеров.

В рамках развития приусадебного хозяйства указано на необходимость продления сроков аренды земли под передвижные морозильные камеры, содействия населению в защите растений.

Глава государства подверг резкой критике случаи очковтирательства и приписок в сфере, предупредил должностных лиц.