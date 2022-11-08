Узбекистан и Китай 7 ноября дали старт международным клиническим испытаниям новой рекомбинантной белковой вакцины против штамма коронавируса «омикрон-дельта» второго поколения, сообщает Министерство инновационного развития.

«Мы получили разрешение Комитета по этике на начало испытаний вакцины второго поколения в Узбекистане. Верим, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем будет успешно завершено и откроет новые возможности для Узбекистана и других стран. Мы считаем, что появление в будущем вакцин нового поколения является не только результатом сотрудничества в науке, но и закладывает основу для всего будущего сотрудничества», — заявил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

Китайский академик Гао Фу подчеркнул, что двусторонними усилиями Узбекистан и Китай разработали первое поколение новой вакцины против коронавируса ZF2001 или ZF-UZ-VAC-2001. По его словам, во всем мире было использовано более 300 миллионов доз, что «внесло большой вклад в борьбу с глобальной эпидемией».

Второе поколение новой вакцины против коронавируса представляет собой двухвалентную белковую субъединичную вакцину «омикрон-дельта».

«По сравнению с вакциной первого поколения, основанной на прототипе вируса, новая вакцина вызывает более широкий и сильный иммунный ответ, охватывает широко распространённые в настоящее время подварианты омикрона и вносит важный вклад в борьбу с пандемией нового коронавируса во время подъёма омикрона», — рассказал Гао Фу.

В Мининноваций отметили, что антигены белковой вакцины второго поколения предназначены для штаммов нового коронавируса с мутацией дельта и омикрон. Поскольку мутация штамма омикрон продолжается во всём мире, правительства Узбекистана и Китая надеются создать эффективную и долговечную защитную вакцину против пандемии COVID-19, говорится в сообщении.