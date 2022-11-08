Агентство по противодействию коррупции опубликовало для обсуждения проект приказа, устанавливающего порядок получения и вручения подарков государственным гражданским служащим.

Согласно документу, стоимость подарков, которые могут быть получены госслужащими во время служебных командировок, а также в связи с международными и другими официальными мероприятиями, должна быть не больше 5 базовых расчётных величины (на сегодня — 1,5 млн сумов), включая все налоги и сборы.

Это распространяется на всех гражданских госслужащих, независимо от уровня. Исключение — делегации или отдельные лица, отправляющиеся в командировку по решению правительства за счёт резервного фонда Кабинета министров.

Стоимость сувениров с символикой или логотипом принимающей (гостевой) стороны, преподносимых госслужащим, не указывается, и такие подарки не оцениваются. Такими подарками они распоряжаются по своему усмотрению.

Если сумма подарка превышает 5 БРВ, госслужащий сможет распоряжаться подарком, заплатив лишнюю часть суммы государственному органу.

Требования к подаркам, принимаемым госслужащими во время командировок, международных и других официальных мероприятий:

соответствовать требованиям законодательства Узбекистана и внутренних ведомственных документов госоргана;

их можно принимать и дарить добровольно, по конкретному поводу, событию, а их стоимость не должна превышать указанную сумму и не являться предметом роскоши;

они не должны приводить к личной заинтересованности одной из сторон, а также конфликту интересов или коррупционным рискам, в частности, не создавать обязательств, влияющих на беспристрастное принятие решения;

подарки необходимо принимать и дарить открыто и прозрачно, при этом не должен наноситься ущерб репутации госоргана;

госслужащий не должен дарить подарок за свой счёт;

вручать подарок необходимо вместе с поздравительной речью, в которой должно быть ясно выражено событие, послужившее основанием для вручения подарка, а также в соответствии с требованиями дипломатического протокола.

Госслужащий не должен требовать, просить или принуждать к вручению подарка во время командировок, международных и других официальных мероприятий, говорится в документе.

Государственному гражданскому служащему планируется запретить принимать в виде подарка:

наличные или безналичные деньги;

ценные бумаги (акции, облигации и т. п. );

); криптовалюту;

все виды огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы;

наркотические средства, их аналоги, психотропные вещества, сильнодействующие препараты;

публикации и материалы порнографического и религиозно-экстремистского характера.

Цветы, продукты питания (кондитерские изделия и другое), канцелярские наборы организаций (календари, буклеты, ручки и блокноты), подаренные госслужащим, не считаются подарком и не подлежат оформлению.

Независимо от стоимости подарка, вручаемого главе делегации во время командировки и иных официальных мероприятий, он передаётся в распоряжение государственного органа и не подлежит оценке.

Госслужащий может запросить у дарителя документы, подтверждающие стоимость подаренного ему подарка (кассовый или товарный чек, иные документы, подтверждающие получение дипломатического подарка). Если это невозможно, он принимает подарок, но после мероприятия передает его госоргану для экспертизы с целью определения и оценки стоимости подарка, а если сумма превышает 5 БРВ, подарок передаётся в распоряжение госоргана.

В течение трёх дней работник представляет отчёт о получении подарка в структуру внутреннего контроля госоргана по противодействию коррупции. Стоимость подарка определяется с помощью внутренней или внешней экспертизы. В частности, проверяется рыночная стоимость через торговые точки, интернет и другие источники.

Согласно закону «О государственной гражданской службе», который вступает в силу с 10 ноября, установление порядка получения и вручения подарков госслужащим является одной из мер по предупреждению коррупции в области государственной гражданской службы. К таким мерам также относятся:

недопущение коррупционных правонарушений госслужащими;

обеспечение соблюдения правил этического поведения госслужащих;

создание организационно-правовых основ предотвращения и разрешения конфликта интересов госслужащего, обеспечение проведения мониторинга и контроля за их соблюдением;

внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащего;

обеспечение социальной защиты, материального обеспечения и стимулирования госслужащего.

Действие закона распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесённых в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы.

«Газета.uz» ранее сообщала о принятии новых типовых правил этического поведения госслужащих. Они должны одинаково уважительно обращаться к гражданам, не брать подарки, не совершать действий, вызывающих критику, не обсуждать в интернете работу госорганов и не размещать материалы, вызывающие недоверие людей к реформам.