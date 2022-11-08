Франция

Сборная Франции — действующий чемпион мира после того, как на ЧМ-2018 во второй раз выиграла мундиаль. Первый триумф случился в 1998 году на родных стадионах. В Катар французы едут главными фаворитами турнира, если говорить о потенциале состава.

Тренер сборной Дидье Дешам встал у руля сборной Франции аж в далёком 2012 году — невероятное долголетие для наставника национальной команды по нынешним временам. За это время через сито игр «трёхцветных» он провёл 65 игроков. К Франции с её конвейером ярких футбольных мастеров сегодня вполне применим тезис, когда-то употреблявшийся в отношении бразильцев: французы запросто могли бы выставить на чемпионат мира две сборные, и обе бы боролись за «золото».

Одиннадцать главных французских козырей приведены на табличке с расстановкой, ещё дюжина — в официальной заявке, и никаких иных, возможно, не требуется: к одному этому перечислению (Льорис, Павар, Коман, Бензема, Мбаппе, Дембеле…) что-то добавить трудно. В этом списке французам будет не хватать травмированного Канте. Но ветеранов уже поджимает новое поколение — Нкунку, Тео Фернандес, Камавинга, Фофана.

Фото: French Team /Twitter



Можно, конечно, вспомнить досадный срыв французов на Евро-2020, где, как думается, Дешам уже подумывал готовиться к первенству в Катаре. Для поисков нового футбольного Грааля наставник французов принёс в жертву текущую Лигу наций. Рекламации на игру «трёхцветных» в лиге когда-то должны закончиться, и на ЧМ в Катаре Франция вполне может запомниться новым преображением.

Дания

Сборная Дании пять раз участвовала в турнирах мундиаля, впервые сделав это только в 1986 году, когда за национальную сборную играло яркое поколение Элькяера-Ларсена. Наилучшее достижение — выход в четвертьфинал на ЧМ-1998 во Франции.

Кипы статей уже написаны про то, чем сегодняшняя футбольная Дания отличается от вчерашней. У них, оказывается, какая-то чудесная программа развития футбола написана. Главный тренер Каспер Хьюлманд только умело ею пользуется. На Евро-2020 открытием стал Миккель Дамсгор, а ещё есть 22-летний Йеспер Линдстрем, который после чемпионства в «Брондбю» в прошлом сезоне перешёл в немецкий «Айнтрахт».

Фото: Мадс Клаус Расмуссен / Ritzau Scanpix / picture alliance



Хьюлманд — воплощение тренера новой формации: погружён в современную философию и психологию, ходит на концерты, общается с политикам. Но главная датская футбольная гордость на поле — полузащита. Для страны, придумавшей Лего, не мудрено!

Датский трансформер на Евро-2020 поразил своей выверенной изворотливостью: перемещения Пьер-Эмиля Хейбьерга, взаимозаменяемость Кристина Нергора и Матиаса Йенсена, лотералей Меле и Васса могут вскружить голову не только неторопливым тунисцам и австралийцам. Вернувшийся в строй Кристиан Эриксен уже не так быстр, но продолжает вызывать восторг у зрителей своими бреющими передачами.

Больше всего датским болельщикам волнительно за заднюю линию и состояние харизматичного кипера Каспера Шмейхеля — после ухода из английского «Лестера» во французскую «Ниццу» он несколько ослабил хватку на курортном Лазурном берегу. Центральные защитники Симон Кьер и Янник Вестергор, разменяв четвёртый десяток, своими кондициями могут тормозить датчан на стадии четвертьфинала.

Австралия

Сборная Австралии в Катаре будет участвовать на чемпионате мира в шестой раз. На мундиале в 2006 году в Германии «соккероуз» добились своего лучшего пока результата — выхода в 1/8 финала, где проиграли Италии из-за спорного пенальти. Тот мундиаль стал взлетом поколения Тима Кэхилла.

У нынешней команды, строго говоря, козырей не много: неплохая сыгранность, пас Аарона Муя, удар Мэттью Леки и отсутствие психологического прессинга. Каких-то особенных свершений от команды Грэма Арнольда на этом турнире не ждут даже в самой Австралии. Впрочем, если игроки сыграют на максимуме и по единой партитуре, то, по крайней мере, нынешнее поколение сумеет расстаться с имиджем команды, игра которой несколько отдает деревянностью.

Фото: Subway Socceroos /Twitter



Менее всего болельщики «соккероуз» переживают за вратарскую позицию в команде: 30-летний Мэтью Райан, выступающий сейчас за «Копенгаген», — эдакая австралийская копия костариканца Кейлора Наваса, невысокого по меркам вратаря роста (184 см), но обладающего хорошей реакцией и умением выбирать позицию в рамке. Главная слабость австралийцев — общий дефицит ярких футбольных личностей. Если четыре очка в финальном турнире ЧМ-2006 сочли заслуженным триумфом, то сейчас такой результат может граничить с потрясением основ зелёного континента.

Тунис

Как и австралийцы, сборная Туниса едет на чемпионат мира в шестой раз. «Орлы Карфагена», как называют команду местные болельщики, из группы никогда не выходила. Из лучших ностальгических воспоминаний — дебютный ЧМ-1978 в Аргентине, когда североафриканцы обыграли Мексику, свели в ничью матч с ФРГ и минимально уступили полякам.

Тактический догмат местного специалиста Джалеля Кадри — оборона, и при нём сборная Туниса почти перестала пропускать в отборочном цикле, её основу составили зрелые (все — в возрасте от 27 до 32 лет) игроки. Впрочем, в последнем утверждении таится неточность: оборона тунисской сборной начинается, конечно, гораздо «выше», буквально — с Эльес Схири. «Бускетс из Туниса», как зовут хавбека немецкого «Кельна» на родине, — самый креативный игрок команды.

Фото: Tunisie Football / Twitter

Невнятность общей линии нападения компенсируется лучшим бомбардиром Туниса, её харизматическим лидером Вахби Хазри. Вторым по степени опасности записан ещё одни хавбек — левый крайний Юссеф Мсакни, который играет в катарском чемпионате и вполне может рассчитывать на поддержку части местных болельщиков.

«Разрушить Карфаген» до основания у соперников по группе вряд ли получится. Но и сам Тунис в контратаках не очень силён. С Австралией игра может сложиться как угодно, но даже в случае победы больше трёх очков «карфагенцам» взять в группе будет сложно.

Знакомство с группой E — в четверг, 10 ноября, на «Газете.uz».