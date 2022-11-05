Ядерная энергетика всё ещё находится на повестке дня в Узбекистане. Об этом на международном экономическом форуме в Самарканде 4 ноября заявил первый заместитель министра энергетики Азим Ахмадхаджаев.

В ходе панельной сессии его спросили, каковы перспективы развития «розового» водорода (производится при помощи атомной энергии) в Узбекистане и что происходит с проектом строительства атомной электростанции.

«Водород — это что-то очень новое для нас. Мы создаём исследовательский центр при Министерстве энергетики, чтобы понять для себя, насколько глубоко мы можем пойти с такой энергией. Поэтому его еще предстоит изучить, где мы можем использовать такие методы в нашей энергетической системе», — сказал Азим Ахмадхаджаев.

«Мы также не сбрасываем с повестки дня планы по ядерной [энергетике]. Мы всё ещё ведём обсуждения, и впереди ещё много работы. Поэтому я не могу сказать, что здесь есть какие-то спорные вопросы. Но мы хотим максимально использовать те новые мощности и новые методы получения энергии, созданные в нашей стране, так как мы хотим соответствовать международным стандартам, когда речь идет [переходе] на „зеленую“ экономику», — заявил он.

Первый замглавы Минэнерго сообщил, что Узбекистан намерен достичь цели по производству 25% электроэнергии из возобновляемых источников к 2026 году и привлечь в энергетические проекты частных партнёров.

Летом замглавы Минэнерго Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан обсуждает с «Росатомом» уменьшение затрат на строительство атомной электростанции. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, «очевиден», говорил он.

В конце прошлого года Минэнерго и Всемирный банк в 2022 году сообщили о планах провести оценку технического потенциала Узбекистана по производству водорода. По итогам изучения будет разработана «дорожная карта» по развитию «синего» и «зелёного» водорода в стране.

Бывший замминистра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев в ноябре 2021 года отмечал, что проект «зелёного» водорода (производится из возобновляемых источников энергии методом электролиза воды) в Узбекистане пока прорабатывается «концептуально». «Пока, к сожалению, не могу сказать, сколько мы будем поставлять водорода в Европу. Особенно учитывая, что он требует большого количества воды, а Узбекистан, к сожалению, не отличается большими избытками воды», — признавался он.