Узбекистан предпринимает ряд мер по снижению выбросов углерода в атмосферу. Об этом 9 ноября на конференции во Франкфурте сообщил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев.

«Это интересно для нас. Мы работаем над использованием аммония в качестве топлива. У нас также создан специальный институт с европейскими и ближневосточными партнёрами, которые работают над проектом „зелёного“ водорода. В целом декарбонизация является приоритетом политики. Мы приняли в этом году стратегию декарбонизации экономики в целом», — отметил он.

Замглавы МИВТ заявил, что проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые находятся в процессе строительства и будут запущены до конца 2023 год, позволят Узбекистану довести долю ВИЭ — ветровой и солнечной энергетики — в общем балансе до не менее 25%.

«Мы продолжаем запускать новые проекты ежегодно, поэтому 50% — небольшая проблема для Узбекистана», — сказал он.

По его словам, единственный вопрос с ВИЭ, который стране необходимо решить, — это воздействие альтернативных источников энергии на стабильность сети.

«Решение для этого есть. Технически — это батареи, это естественные хранилища энергии. У нас есть крупные водохранилища, которые позволяют это делать. На следующем этапе в течение 2−3 лет мы покажем партнёрам наши предложения и мысли в этом плане для совместной реализации», — сообщил замминистра.

Шухрат Вафаев отметил, что проект «зелёного» водорода в Узбекистане пока прорабатывается «концептуально».

«Пока, к сожалению, не могу сказать, сколько мы будем поставлять водорода в Европу. Особенно учитывая, что он требует большого количества воды, а Узбекистан, к сожалению, не отличается большими избытками воды», — признался он.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщил, что в 2025 году страна планирует увеличить долю альтернативных источников энергии в общем балансе до 15%, а к 2030 году намерена стать крупнейшим поставщиком водорода в Европу — минимум 2 млн тонн в год.

«Это если внешние факторы не заставят нас сделать это ещё быстрее. К примеру, у нас всегда был профицит электроэнергии 4000 МВт, но сейчас Казахстан вышел на второе место по криптомайнингу. Буквально за год весь профицит эти компании поглотили. Сейчас у нас стоит вопрос наращивания этих мощностей», — заявил он.

В начале ноября Узбекистан объявил о намерении усилить свой вклад в борьбу с глобальным потеплением: страна значительно повысила обязательства по сокращению парниковых выбросов к 2030 году.

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит исследования воздействия возобновляемых источников энергии для оценки влияния генерации и интеграции возобновляемой энергии на национальную сеть и региональную энергосистему в целом. Как отмечается в сообщении, эта работа поможет Узбекистану избежать серьезных технических проблем, снизить затраты на электроэнергию и минимизировать риски, связанные с интеграцией возобновляемых источников энергии.