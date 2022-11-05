Утром в субботу в Узбекистан доставлена очередная партия вакцины от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson) в объёме 583,2 тысячи доз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Поставка осуществлена в рамках глобального механизма COVAX. Первая поставка этой вакцины была осуществлена в конце октября — тогда было получено около 420 тысяч доз.

В представительстве ЮНИСЕФ «Газете.uz» тогда сообщали, что до конца года будет поставлено в общей сложности свыше 1,42 миллиона доз данной вакцины. Часть вакцины пожертвована правительством Канады, остальная поступает из фондов COVAX.

Вакцина Janssen Ad26.CoV2.S была разработана Johnson & Johnson совместно с Janssen-Cilag International. Она предназначена для лиц старше 18 лет и в отличие от других вакцин является однокомпонентной.