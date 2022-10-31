Узбекистан получил первую партию из 419 950 доз вакцин Johnson & Johnson против COVID-19 в рамках механизма COVAX, сообщили «Газете.uz» в представительстве ЮНИСЕФ.

До конца 2022 года запланирована поставка еще 1 000 800 доз этой вакцины. Это количество включает пожертвование правительства Канады — 471 600 доз, а также поставку из фондов COVAX — 583 600 доз.

На сегодняшний день ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан через систему COVAX в общей сложности 21,4 миллиона доз вакцин против COVID-19.

Вакцина Janssen Ad26.CoV2.S разработана Janssen Pharmaceutica, фармацевтическими компаниями Johnson & Johnson. Ее отличие от большинства вакцин от коронавируса в том, что она является однокомпонентной. Однако Всемирная организация здравоохранения отмечает, что введение второй дозы после 2−6 месяцев после введения первой формирует более надежную защиту от симптоматического течения инфекции и от тяжелой формы болезни.