Каждый из нас хоть раз в жизни слышал мнение, что опавшие в городе листья не нужно убирать, так как они являются естественным удобрением для почвы и растений. «Газета.uz» узнала, зачем убирают листья в столице и куда их вывозят. Мы также спросили специалистов Ташкентского ботанического сада и НИИ лесного хозяйства, нужно ли их убирать.

Зачем убирают опавшую листву в Ташкенте

Начальник отдела озеленения и ирригации Главного управления благоустройства (ГУБ) хокимията Ташкента Ахмаджон Исаков рассказал «Газете.uz», что сезон сбора листьев в столице начинается в первой декаде-середине октября и продолжается до декабря. Некоторые породы деревьев, например, чинары, сбрасывают листья до самой весны.

По информации Ахмаджона Исакова, в столице ежегодно выпадает свыше 200 тысяч кубометров листьев. Эта цифра выведена исходя из числа деревьев в столице, а также опыта по уборке листьев каждый сезон, сказал он.





Ахмаджон Исаков объяснил, что в городе листья убирают с асфальта, так как на таком покрытии они не могут разлагаться. Листья разных деревьев разлагаются по-разному. К примеру, некоторые листья декоративных деревьев опадают уже сгнившими, листья плодовых гниют быстро. Листья чинары долго разлагаются даже в воде.

Однако опавшую листву убирают и с газонов. Ахмаджон Исаков рассказал, что это делается для содержания столицы в чистоте, в том числе и для подготовки города к визитам иностранных делегаций.

Куда вывозят листья

Листья, собранные сотрудниками управления благоустройства, вывозятся в компостные ямы. В Ташкенте имеется пять таких объектов. Корреспондент «Газеты.uz» посетил один из них в Сергелийском районе. Компостная яма находится на большой территории позади Ташкентского трубного завода близ реки Чирчик.

По словам начальника отдела озеленения ГУБ Ахмаджона Исакова, гниющие листья выделяют неприятных запах, поэтому место для компостных ям выбрано вдали от густонаселённых районов. Неподалёку расположено несколько частных домов. Между ними и компостной ямой проходит железная дорога.

Опавшая листва попадает сюда с городских улиц вместе с бытовыми отходами, которые сотрудники ГУБ собирают при уборке арыков, на асфальте и газонах. Встречается и строительный мусор. Ахмаджон Исаков рассказал, что листья вместе с мусором грузят в тракторные прицепы и привозят к компостной яме. Бытовые отходы частично отделяют от листьев, которые закидывают в ямы и трамбуют слоем земли. Слой за слоем яму заполняют. Через год масса превращается в биогумус. Его выкапывают из ям, отделяют от бытового мусора и используют для удобрения растений в городе.

Ахмаджон Исаков отметил, что в этом году в уборку столицы вовлечены свыше 10 тысяч людей, 80 мусоровозов и 110 тракторных прицепов с сеточной рамой и 26 самосвалов. Две группы сотрудников благоустройства работают в две смены по 8 часов.

Между ГУБ и столичным предприятием по вывозу мусора «Махсустранс» действует соглашение, по которому последняя оказывает помощь в вывозе собранного с улиц мусора, в том числе и листьев. Как отметил советник начальника «Махсустранс» Исмоил Сагдуллаев, компания ответственна лишь за вывоз листьев, тогда как уборка улиц лежит на плечах управления благоустройства.

По информации Шерзода Каттахуджаева, бывшего заместителя управляющего «Махсустранс», если мусоровоз заполняется чистыми листьями, то его отвозят в компостные ямы, а если листья перемешались с бытовыми отходами, то их направляют сначала на сортировочные станции, а затем на полигон.

Нужно ли убирать опавшую листву в городах?

Научный сотрудник Ташкентского ботанического сада, дендролог Атиргуль Холмурзаева в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» отметила, что собирать опавшую листву в столице необходимо как в целях благоустройства, так и в целях здравоохранения. Листья в городе собирают на себе грязь и пыль, особенно после дождя. К тому же они могут стать источником аллергических заболеваний. По словам Атиргуль Холмурзаевой, листья также нужно собирать с газонов. В противном случае, он не будет получать необходимой воды и пожелтеет, отметила она.

Дендролог рассказала, что раньше опавшие листья в ботаническом саду не убирали, так как они служили естественным источником биогумуса. Таким образом, сотрудники давали подпитку деревьям. Сейчас же в связи с возросшим количеством общественных мероприятий, которые проводятся в саду, листья убирают всё чаще.





Старший научный сотрудник НИИ лесного хозяйства Леонид Полушкин отметил, что в вопросе необходимости уборки листьев в городах учёные разделились на два лагеря. Своя правда есть у каждой стороны.

«Лично моё мнение, опавшие листья — это часть природы. Гумус должен накапливаться в земле. Откуда она будет брать полезные вещества для следующих поколений растений, если убирать листья?».

По словам эксперта, у противников уборки листьев есть свои аргументы. Опавшая листва собирает пыль и грязь, а также является хорошей средой для зимовки вредителей. Но помимо насекомых-вредителей, в листьях зимуют и полезные насекомые и другие микроорганизмы. Все они, включая саму листву, — часть структуры почвы.

«Суть в том, что это элемент кругооборота в природе, поэтому даже „вредители“ не могут быть вредными. Со мной могут поспорить, но есть набор плюсов и минусов. Набор плюсов явно перевешивает», — сказал Леонид Полушкин.

Он добавил, что климат Узбекистана не позволит листьям на газоне быстро разложиться, потому что «первый помощник для гниения листьев — это вода». Во влажном климате, например, в России листья в городах разлагаются за зиму благодаря обильным дождям, циклам замерзания и таяния, обильному снегу.

«При таком климате за несколько лет сгниёт не то что толстый слой листьев, даже брёвна. У нас климат более сухой, поэтому не переработается полностью. Тем не менее, с земли всё убрано, она абсолютно чистая, откуда ей брать полезные вещества? Кроме опавшей органики — неоткуда», — сказал Леонид Полушкин.

По его словам, если листья не убирать с наших газонов, они сгниют, если не к весне, то к следующему году. Зато естественное разложение листьев способствует разрыхлению земли, сделает её более «воздушной» и доступной для корней деревьев. Процесс гниения никак не ускорить, так как полив газонов с этой целью — нерациональный расход воды, который к тому же может быть вреден для растений.





При этом уборка листьев и последующее искусственное удобрение всех газонов — слишком дорогая затея для города, считает Леонид Полушкин. В основном минеральные удобрения идут на нужды сельского хозяйства, однако и они имеют как полезные, так и вредные свойства.

Специалист добавил, что если листья убирать, то вариант ускорить процесс их разложения в компостных ямах приемлем. Однако бытовой мусор ни в коем случае не должен попадать в компостные ямы.

«Содержание бытового мусора, безусловно, влияет на качество биогумуса негативно. Я сильно сомневаюсь, что его хорошо сортируют, чтобы вредные вещества не попадали. Бумага, картон — это не страшно, хотя в типографской краске тоже ничего хорошего нет. Но бытовой мусор — это тысячи возможных вариантов. Там могут быть и вредные химические соединения, которые „отравят“ биогумус, а впоследствии и то, что им удобряют».





Леонид Полушкин также прокомментировал близкое расположение компостных ям к реке Чирчик. Такие ямы должны располагаться в водонепроницаемых грунтах, которой в том числе является глина.

«Нужно сначала проводить геологическую экспертизу. Если геологи подтверждают, что там водонепроницаемые грунты, и они достаточно надёжные, то можно. Иначе будет выброс в реку вредных веществ, что приведёт к гибели рыбы. Но есть ещё водоохранная зона, независимо от состава грунта. Это нужно отдельно изучать», — сказал специалист.

«Но у нас и так реки загрязнены по всем ПДК (предельно допустимым концентрациям — ред.), — подчеркнул Леонид Полушкин. — Компостные ямы — детская забава по сравнению с забойными цехами, кожевенными производствами, переработкой макулатуры, которые сбрасывают сточные воды в реки».