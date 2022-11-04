В Израиле 1 ноября состоялись выборы в Кнессет, парламент страны, явка составила 71,3% от всех избирателей и стала максимальной с 2015 года. Результаты были объявлены 3 ноября — победил Биньямин Нетаньяху и его партия «Ликуд» с 23,41%, сообщил Центральный избирательный комитет Израиля.

«Ликуд» получила 30 мест из 120 в Кнессете, а вся коалиция союзников из ультраправых и религиозных партий взяли 64 мандата из 120.

«Я хотел бы поблагодарить граждан Израиля за вашу огромную поддержку. Вместе мы принесли огромную победу государству Израиль. Большое спасибо от всего сердца», — написал Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, набравший лишь 17,78% голосов, уже поздравил Нетаньяху с победой, сообщает израильская газета Га-Арец.

Нетаньяху покинул свой пост в прошлом году после обвинений в коррупции и злоупотреблении доверием. На данный момент судебные разбирательства все еще продолжаются.

Среди предвыборных обещаний Нетаньяху — обеспечить безопасность страны, расширить «кольцо мира» вокруг Израиля и обуздать рост цен.