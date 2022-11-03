На погранично-таможенном посту «Гишткуприк» на границе Узбекистана с Казахстаном (с казахстанской стороны — КПП «Жибек жолы») начаты работы по реконструкции и модернизации. В четверг с работами ознакомился председатель Государственного таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов, сообщает пресс-служба ГТК.

Реконструкция ведётся согласно указу президента от 27 апреля. Накануне сообщалось о начале реконструкции другого КПП на границе с Казахстаном — «Навои» («Капланбек»).

В ходе реконструкции пост продолжит работу, движение транспорта и физических лиц будет осуществляться параллельно, для этого будут привлечены необходимые силы и средства, заявили в ГТК.

Согласно проекту, территория поста будет расширена на 1,5 га, что позволит повысить пропускную способность с 350 до 1000 единиц автотранспорта и с 30 тысяч до 50 тысяч физических лиц.

Запланирована также реконструкция дороги протяжённостью 11 км, идущей к КПП от поста «Уч кахрамон» на въезде в Ташкент, с созданием придорожной инфраструктуры.

Фото

Фото: Пресс-служба ГТК.