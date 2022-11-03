2 ноября в Бекабаде Ташкентской области был задержан гражданин Таджикистана с крупной партией наркотиков, сообщила пресс-служба областного ГУВД.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведённого сотрудниками Бекабадского УВД, в присутствии понятых был проведён обыск в квартире, в которой временно проживал А. Ш.

В спальне было обнаружено 14,9 кг гашиша, который предположительно был предназначен для продажи. Наркотик был изъят в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств) Уголовного кодекса Узбекистана. Проводятся следственные действия.