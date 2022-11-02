In English: To withstand global shocks, Uzbekistan needs to continue reforms and build an inclusive market economy

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в преддверии второго Экономического форума Узбекистана в своей новой статье для «Газеты.uz» пишет о необходимости скоординированного и последовательного подхода к реформам для достижения целей правительства страны по сокращению бедности вдвое к 2026 году и вхождению Узбекистана в верхнюю часть группы стран со средними доходами на душу населения к 2030 году.

В октябре этого года я с большим удовольствием посетила с визитом Ташкент. Мы провели продуктивные переговоры с руководством страны, которое продолжает реализовывать трансформационные по своему характеру социально-экономические реформы. В ходе обмена мнениями было подчёркнуто, что в ближайшие годы стратегическое партнёрство между Узбекистаном и Всемирным банком будет только укрепляться по мере того, как власти будут осуществлять дальнейшие меры по искоренению бедности и повышению уровня жизни граждан.

На этой неделе я снова возвращаюсь в страну. В Самарканде с участниками II Экономического форума Узбекистана мы обсудим последствия нынешних кризисов, сотрясающих мировую экономику, а также дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для эффективного реагирования на их последствия и дальнейшего строительства инклюзивной рыночной экономики.

За последние пять лет благодаря рыночным реформам Узбекистан добился успехов в социально-экономическом развитии. Стране необходимо сохранить набранные темпы их реализации для достижения своих масштабных целей, включая вхождение к 2030 году в верхнюю часть группы стран со средними доходами на душу населения.

К сожалению, война в Украине осложнила процесс экономического восстановления после кризиса пандемии COVID-19 в Узбекистане и в других государствах в регионе Европы и Центральной Азии.* По прогнозам Всемирного банка, ВВП в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах в регионе Европы и Центральной Азии сократится на 0,2% в 2022 году на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие, что способствует увеличению инфляции. Экономику региона в 2023 году ожидает положительный рост, но его темпы всё ещё останутся низкими, достигнув уровня 0,3%.

Кроме того, на наши краткосрочные экономические прогнозы влияют различные понижательные риски. Например, высокие цены на сырьевые и продовольственные товары, вероятное замедление роста экономики в Китае и в Европейском союзе, более высокие мировые банковские процентные ставки и ужесточение условий на глобальных финансовых рынках. Будущее таит в себе множество других неопределённостей, затрудняющих экономическое прогнозирование.

Среди хороших новостей — страны Центральной Азии развиваются более высокими темпами, чем Всемирный банк прогнозировал весной 2022 года. Согласно текущим прогнозам, средние темпы роста их экономик составят 3,7% в 2022 году и 3,9% в 2023 году.

Рыночные реформы, осуществляемые с 2017 года в Узбекистане, сделали страну более устойчивой к внешним шокам. По нашим прогнозам, в 2022 году ВВП страны увеличится на 5,3%. Узбекистан станет одной из самых быстрорастущих экономик среди 23 государств в регионе Европы и Центральной Азии наряду с Арменией, Хорватией, Грузией и Черногорией. Ожидается, что в 2023 году ВВП страны увеличится на 4,9% — это самые высокие прогнозируемые темпы роста экономики в регионе Европы и Центральной Азии в следующем году.

Мы видим достаточно впечатляющие результаты реализованных рыночных реформ в Узбекистане. Так, за последние пять лет правительство снизило валютные и торговые ограничения, либерализовало цены на ряд товаров и услуг, которые ранее регулировались государством, а также улучшило условия для ведения бизнеса. Пересмотр Налогового кодекса сделал государственный бюджет более прозрачным и ориентированным на нужды уязвимых слоев населения. Используемое властями инфляционное таргетирование и новые фискальные правила помогут удержать под контролем потребительские цены и государственный долг.

Прогресс был также достигнут в укреплении системы социальной защиты населения. Так, с января 2020 года правительство увеличило количество малообеспеченных домохозяйств, получающих социальную помощь (0,6 миллиона в 2019 году, 1,2 миллиона в 2021 году и почти 1,8 миллиона домохозяйств-бенефициаров в апреле 2022 года). Всемирный банк поддержал Узбекистан в реализации реформ в этом и многих других секторах.

В последние годы наблюдается процесс углубления реформ с целью уделения большего внимания конкретным секторам экономики. В апреле 2022 года был принят новый закон «О неплатежеспособности» с целью стимулирования реструктуризации проблемных, но жизнеспособных предприятий, защиты рабочих мест и капитал, предоставленного продуктивным субъектам предпринимательства, а также ускорения перехода к рыночным принципам регулирования экономики.

В июле 2022 года была утверждена Стратегия социальной защиты населения. А новый закон о приватизации создаст условия для реализации трансформационной программы по продаже объектов государственной собственности. В настоящее время парламент страны также ведет работу над законопроектом о конкуренции, который станет шагом вперед в обеспечении равных условий для всех предприятий страны вне зависимости от их формы собственности.

Скоординированный и последовательный подход к реформам необходим для достижения масштабных целей правительства по сокращению бедности вдвое к 2026 году и вхождению Узбекистана в верхнюю часть группы стран со средними доходами на душу населения к 2030 году. Для их достижения стране необходимо ускорить рост дохода на душу населения как минимум до 9% в год. На каких моментах следует сосредоточить внимание властям в данном контексте?

Предстоит ещё большая работа по созданию равных условий для развития частного сектора и устранению рисков удовлетворения незаконных корыстных интересов в экономике, сдерживающих рост производительности труда и доходов населения. Для улучшения международной конкурентоспособности Узбекистану следует провести дальнейшую либерализацию рынков факторов производства (таких как земля, капитал, энергия, сырьё и рабочая сила), сделав их одинаково доступными для всех хозяйствующих субъектов. Также необходимо продолжить сокращение издержек для осуществления международной торговли.

В то же время для решения проблемы распределения ресурсов не на основе рыночных механизмов и повышения производительности труда решающее значение будет иметь завершение либерализации цен, реформирование государственных предприятий, а также дальнейшее улучшение функционирования финансовой системы и условий для ведения бизнеса.

Повышение качества государственных услуг в области здравоохранения и образования имеет важное значение для развития человеческого капитала в стране. А дальнейшие государственные инвестиции в развитие эффективной системы социальной защиты населения смягчат издержки реформ для бедных и уязвимых слоев населения в переходный период. Ряд изменений, которые несут собой реформы, могут негативно повлиять на благополучие некоторых граждан. Поэтому необходима их тщательная проработка и последовательная реализация.





В этом году мы отмечаем 30-летие партнёрства Узбекистана со Всемирным банком. В ближайшие годы мы продолжим наше содействие правительству в построении инклюзивной и устойчивой рыночной экономики, направленной на повышение благосостояния всех граждан. Наша финансовая и аналитическая поддержка будет предоставляться властям в рамках новой пятилетней Программы партнёрства со страной. Она поможет в реализации реформ, обозначенных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, целью которых является дальнейшая трансформация экономики и общества.

Я с нетерпением жду динамичного и информативного обмена мнениями с участниками Экономического форума в Самарканде по вышеупомянутым темам. Форум прошлого года создал площадку для открытого обсуждения существующих вызовов и возможностей для обеспечения инклюзивного и устойчивого экономического роста в Узбекистане. Я надеюсь на продолжение этого диалога на полях предстоящего мероприятия.

В прошлом году в своей авторской статье для «Газеты.uz» Анна Бьерде писала о необходимости продуманных реформ в четырёх направлениях, которые будут способствовать росту рабочих мест, ускорят процессы экономических преобразований и повысят благосостояние граждан Узбекистана.

* Всемирный банк включает следующие субрегионы и страны в регион Европы и Центральной Азии: Центральная Европа (Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния), Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия), Восточная Европа (Беларусь, Молдова и Украина), Южный Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия), Центральная Азия (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), Российская Федерация и Турция.