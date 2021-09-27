На этой неделе Ташкент с очередным рабочим визитом посетит Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Она примет участие в Экономическом форуме Узбекистана — конференции высокого уровня, организованной правительством. Участники мероприятия обсудят прогресс, достигнутый Узбекистаном в вопросах реализации социально-экономических реформ, а также необходимые меры для поддержания темпов дальнейших преобразований. Накануне своего приезда Анна Бьерде поделилась мыслями о результатах реформ за последние пять лет и важных задачах, которые Узбекистану необходимо решить для сокращения бедности вдвое, а также вхождения в число государств с уровнем доходов выше среднего к 2030 году.

Сегодня, спустя пять лет с начала беспрецедентной социально-экономической трансформации, для Узбекистана наступает решающий момент.

Пять лет назад было сложно вести успешный бизнес в стране. Ограниченный доступ к иностранной валюте связывал руки предпринимателям. Почти половина от общего объёма валютных операций в Узбекистане осуществлялась на неформальных рынках.

Налоговая система страны была тяжелым бременем для экономики. Из-за высоких налогов предпринимателям было невыгодно инвестировать в развитие своего бизнеса или создавать новые рабочие места. Найм новых работников обходился слишком дорого работодателям из-за высоких налогов на рабочую силу. Уклонение от их уплаты было повсеместным явлением. Поступление налогов и сборов в бюджет зависело от небольшого числа крупных компаний.

Жёсткое государственное регулирование ограничивало возможности бизнеса. Сложные требования по лицензированию предпринимательской деятельности препятствовали развитию конкуренции на рынке и нормальному функционированию производственно-сбытовых цепочек. Продолжительные задержки на границах вели к росту затрат для бизнеса и порче ценной экспортной плодоовощной продукции.

Эти ограничения не только приводили к росту затрат местных предпринимателей, но также снижали их эффективность и поощряли коррупцию. Это подрывало конкурентоспособность формального бизнеса в стране и способствовало процветанию теневой экономики.

Такой ситуация была пять лет назад. Сегодня условия для бизнеса значительно улучшились.

Сейчас получение доступа к иностранной валюте не является проблемой. Хотя неформальные рынки и не исчезли полностью, банковский и «базарный» курсы редко отличаются между собой. Почти никто больше не пользуется услугами неформального рынка.

Налоговая система Узбекистана стала более справедливой и эффективной. Налоги на бизнес и работников снижены. Стало проще выполнять требования налогового законодательства.

После проведения налоговых реформ в 2018 году в качестве налогоплательщиков зарегистрировались дополнительно 1,4 миллиона граждан и фирм, так как платить налоги стало проще, чем уклоняться от их уплаты. Поступления в государственный бюджет выросли, несмотря на резкое снижение налоговых ставок.

Нормативно-правовая база, регулирующая ведение бизнеса и торговли, стала более дружественной для предпринимателей. Показатели регистрации нового бизнеса, экспорта плодоовощной продукции, туристического потока, численности местных фирм и компаний с участием иностранного капитала выросли до рекордных значений.

Благодаря в значительной степени этим реформам Узбекистан сумел сохранить положительные темпы экономического роста в 2020 году в условиях, когда в большинстве стран мира ВВП сократился.

Программа реформ была скорректирована для реагирования на негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19. Реализация мер по усилению социальной защиты и сокращению бедности была ускорена с целью сохранения жизни граждан и их благополучия. Большее внимание уделяется сегодня развитию здравоохранения и образования.

Реформы, осуществленные в Узбекистане за последние пять лет, производят положительное впечатление. Вместе с тем ещё предстоит многое сделать, чтобы страна смогла полностью реализовать имеющийся потенциал.

Для решения задач по сокращению уровня бедности вдвое, а также вхождению в число государств с уровнем доходов выше среднего к 2030 году, Узбекистану необходимо создавать больше качественных рабочих мест.

Так, до 2017 года ежегодно около 600 тысяч новых соискателей пополняли рынок труда и были вынуждены конкурировать за получение одного из всего 200 тысяч создаваемых рабочих мест. Несмотря на то, что в последние годы их число возросло, безработица все ещё остается в числе проблем, требующих срочного решения.

Фото: Всемирный банк.

Как Узбекистан может ускорить процесс создание рабочих мест, чтобы к 2030 году достигнуть ряд целей социально-экономического развития?

В данном контексте можно было бы выделить четыре важных инструмента для решения данной задачи:

Стимулирование роста частного сектора. Несмотря на то, что деловая среда улучшилась, фирмы и компании все ещё испытывают трудности с доступом к земельным ресурсам, капиталу и надежным поставкам факторов производства, например, энергии. Недостаточно развитая конкуренция на местном рынке, ограниченные возможности инфраструктуры и интеграция в глобальные рынки также сдерживают развитие частного сектора, который мог бы создать больше качественных рабочих мест.

Сегодня более 2000 предприятий с государственным участием все ещё играют доминирующую роль в экономике и сдерживают рост частного сектора. Ускорение приватизации, особенно небольших государственных предприятий и банков, помогло бы частному сектору Узбекистана расширить свои масштабы и создать больше рабочих мест для национальной экономики.

Вспомогательная роль государства в росте частого сектора. В развитии Узбекистана наступил тот важный момент, когда роль государства в экономике должна измениться — оно из производителя товаров и услуг должно трансформироваться в инструмент содействия росту частного сектора. Нормативно-правовые акты должны стать более ясными, справедливыми и прозрачными для всех субъектов экономики.

Государственные инвестиции все ещё направляются в значительных объемах в государственные предприятия. Для поддержки отраслей экономики с участием частного сектора, имеющих большой потенциал для роста, например, плодоовощеводства, туризма и сферы услуг, необходимы более развитая инфраструктура и эффективные государственные услуги.

Регионы Узбекистана нуждаются в расширении своих полномочий в вопросах определения местных приоритетов в сфере социально-экономического развития и их финансирования. Это позволит эффективнее использовать конкурентные экономические преимущества данных территорий и будет способствовать более широкому распределению благосостояния среди населения по всей стране.

Увеличение инвестиций в человеческий капитал. Дефицит специализированных навыков и знаний в значительной степени ограничивает инвестиции в развитие бизнеса. Доступ к высшему образованию резко возрос, а вместе с этим и существенно возросли государственные инвестиции в развитие навыков и профессионально-техническое обучение. Эту работу необходимо расширять и далее, адаптируя систему образования к нуждам новой экономики, движущей силой которой выступает частный сектор.

Инвестиции в услуги здравоохранение и образования, а также отказ от ограничительных мер, приводящих к росту гендерного неравенства и высокому уровню молодежной безработицы, окажут дополнительное положительное воздействие на развитие человеческого капитала в Узбекистане.

Улучшение экологической устойчивости. Экономика Узбекистана является одной из самых ресурсоёмких в мире. Существующая экономическая модель не является устойчивой ввиду сокращения запасов нефти и газа в стране. Изменения климата уже превратили воду в дефицитный ресурс. Ускоренное принятие мер по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и сохранению окружающей среды сделает экономический рост в Узбекистане устойчивым. Повышение экологической устойчивости позволит лучше управлять рисками, связанными с окружающей средой и изменением климата, помочь будущим поколениям в их преодолении, а также создать новые рынки и рабочие места уже сегодня.

Реализация этих реформ, конечно же, непростая задача. Они потребуют тщательно продуманных действий и пристального мониторинга за их исполнением. Однако их результатом станут конкретные достижения в виде новых рабочих мест, роста частного сектора и более бережного отношения к окружающей среде. Продуманные реформы будут способствовать росту рабочих мест, ускорят процессы экономических преобразований, а также повысят благосостояние всех граждан страны.

Я с нетерпением жду начала моего визита в Ташкент на этой неделе, и надеюсь подробнее обсудить затронутые темы в ходе экономического форума Узбекистана.