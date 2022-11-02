В дорожно-транспортном происшествии в Джизакской области погибли три человека, сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, авария произошла 28 октября примерно в 22:00 на 64-м километре автодороги «Гагарин-Дустлик» (4Р-35), проходящей через территорию махалли «Олтин водий» Дустликского района.

Автомобиль Lada Vesta, за рулём которого был житель Сергелийского района Ташкента, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2102», которым управлял житель Мирзачульского района.

В результате пассажир Lada Vesta, проживавший в Шараф-Рашидовском районе области, скончался на месте. Водитель «ВАЗ-2102» и пассажир, также житель Мирзачуля, были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, тоже скончались.

Родственники одного из умерших выступили против проведения судебно-медицинской экспертизы, в связи с чем были вызваны сотрудники органов внутренних дел. Родственники пытались взломать дверь и окна здания судмедэкспертизы и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент был снят на видео и выложен в социальных сетях.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). Ведётся следствие.