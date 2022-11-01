Рано утром во вторник в Ташкент с визитом прибыла делегация Германии во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В аэропорту делегацию встретил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

В ходе визита Анналена Бербок проведёт переговоры в МИДе и других ведомствах. Её также примет президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, на переговорах будут затронуты перспективы сотрудничества двух стран, вопросы торгово-экономического партнёрства и ситуация в регионе.

Немецкая делегация также посетит крупные предприятия Ташкентской и Самаркандской областей.

В преддверии визита глава МИД Германии заявила, что главной целью её визита в Казахстан (который она посетила до прибытия в Ташкент) и Узбекистан — «выслушать надежды и ожидания», которые эти страны возлагают на Европу в условиях кризиса, вызванного войной России против Украины и других мировых кризисов.

Она отметила, что визит в год 30-летия установления дипломатических отношений с двумя странами является сигналом того, что Германия остаётся надёжным партнёром как в плане культуры и экономики, так и в плане личных связей.

«Германия и Европа предлагают честные и открытые возможности, которые не подразумевают создание новых зависимостей или использования финансовых рычагов», — подчеркнула министр.

Анналена Бербок также планирует встретиться с представителями гражданского общества. «Экономическое развитие и права человека — две стороны одной монеты. Потому что надёжные правила обеспечивают лучшую защиту инвестиций для компаний и длительное процветание и безопасность возможны только если права людей гарантированы», — заявила она.