Хокимият Ташкента оформил заказ на изготовление единой формы для учителей столичных школ. Это следует из копии документа, распространенной в соцсетях, на которой можно увидеть подпись заместителя хокима по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе стала Дурдоны Рахимовой.

Источник: Troll.uz.

Согласно документу, городская администрация заказала 1200 комплектов одежды, куда входят рубашка, юбка, галстук, жакет и кофта. На это планируется выделить 1,5 млрд сумов (цена одного комплекта — в среднем 1,25 млн сумов).

Замхокима Ташкента Дурдона Рахимова в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» Миролимом Исажоновым отметила, что инициатива о введении формы для школьных учителей города исходила от самой столичной администрации. Перед реализацией инициативы не изучался опыт ни одной страны, и такой цели нет.

«У всех профессий есть своя почётная форма. Те, кто видят форму, с первого взгляда понимают, в какой сфере работает [человек]. Целью введения формы является повышение авторитета учителей, формирование чувства уважения к ним у подрастающего поколения. Директора школ всё равно заставляют педагогов надевать форму, каждый учитель покупает форму по цене до 2 млн сумов. В какую бы школы вы ни вошли, вы увидите разноцветные костюмы и кофты на учителях. Мы хотели, чтобы у всех педагогов была одинаковая форма, поэтому мы выступили с этой инициативой», — сказала она.

По её словам, перед введением формы были изучены мнения директоров и учителей школ, выслушаны их предложения.

«Эта форма не является обязательной. Это можно рассматривать как помощь учителям. Мы хотим помочь тем, кто нуждается в заботе, хотя бы частично. Например, если у учительницы один-два ребёнка учатся в вузе на контрактной основе, ей будет сложно купить себе форму. С этой точки зрения [инициатива] направлена на помощь таким педагогам», — отметила замхокима.

Дурдона Рахимова подчеркнула, такая практика не нова — весной 2022 года была закуплена и распределена форма 3000 учителям.

«Эта форма была куплена городской администрацией и роздана бесплатно. Педагоги пока довольны и носят её. Мы поэтапно покупаем [форму] и другим учителям. Как продолжение этой инициативы планируется закупить форму для 1200 учителей. Цена одной учительской формы заявлена в 1,25 млн сумов, но это самая высокая цена. Если учителя захотят купить юбки, кофту и другое на рынке, это будет очень дорого. А мы покупаем форму для них из перевыполненной части местного бюджета и раздаем бесплатно», — рассказала она.

Всего в столице работают 23 тысячи педагогов в 317 школах.

Напомним, что в решениях хокима от 26 и 27 июля сообщалось о выделении 12,7 млрд сумов на форму для 15 тысяч учителей в 161 школе (846,6 тысячи сумов в среднем за комплект, что на 47,6%, или 403,3 тысячи сумов, дешевле заявленной выше суммы). Для этой цели из республиканского бюджета местному хокимияту дополнительно было выделено 3 млрд сумов. Для сравнения: на ремонт классов в 116 школах предусматривалось выделение 12,9 млрд сумов, на обновление фасада 55 школ — 5,2 млрд сумов.

Ранее министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов заявлял, что в школах не вводилась единая форма для учителей.