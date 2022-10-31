Каршинский футбольный клуб «Насаф» второй год подряд выиграл Кубок Узбекистана Coca-Cola. В финальном матче, который прошёл в Бухаре 30 октября, «Насаф» со счетом 2:1 одолел наманганский «Навбахор».

На 29-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Насафа» Акмаль Мозговой после паса серба Марко Станоевича. Во втором тайме, на 57-й минуте, сербский нападающий «Навбахор» пяткой перенаправил мяч в сторону полузащитник Дониёра Абдуманнопова, который обработал мяч и направил его в сетку ворот соперника.

Из-за ничьи в основное время победителя встречи выявляли через экстра-таймы. На 111-й минуте бразильский нападающий «Насафа» Матеуш Лима забежал в штрафную и головой замкнул передачу Зафармурода Aбдирахматова.

Таким образом, «Насаф» под руководством Рузикула Бердиева завоевал свой третий Кубок Узбекистана и по этому показателю сравнялся с «Навбахором». Кашкадарьинцы побеждали в кубковых соревнованиях 2021 и 2015 годах. Наманганский клуб (который сейчас возглавляет Самвел Бабаян) выигрывал Кубок Узбекистана в 1992, 1995 и 1998 годах. Абсолютным рекордсменом по количеству побед в Кубке Узбекистана является «Пахтакор» — ташкентская команда выигрывала этот турнир 13 раз.

Кроме того, «Насаф» и «Навбахор» входят в число основных претендентов на чемпионство в Суперлиге Coca-Cola Uzbekistan. За три тура до конца чемпионата лидирует «Насаф» с 46 очками, за ним следуют «Пахтакор» и «Навбахор» с 45 и 44 очками соответственно.





«Насаф» ни разу в своей истории не выигрывал чемпионат Узбекистана, а «Навбахор» в первый и последний раз стал чемпионом страны в 1996 году. «Пахтакор», действующий чемпион высшей лиги Узбекистана, является абсолютным рекордсменом по количеству побед в чемпионате (14).

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