Обязательства, взятые странами для сдерживания изменения климата, позволят сдержать рост температуры на планете лишь в пределах 2,4−2,6 градусов Цельсия к концу этого столетия. Но для предотвращения климатической катастрофы повышение температуры не должно превысить 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, сообщила пресс-служба ООН.

Для такого ограничения выбросы парниковых газов необходимо сократить на 45%. Нынешними темпами прогнозируемые выбросы парниковых газов к 2030 году удастся сократить менее чем на один процент.

В новом докладе, который подготовили специалисты ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), говорится о том, что международное сообщество по-прежнему далеко от достижения целей, обозначенных Парижским соглашением по климату, поскольку нет надёжного пути сдерживания повышения температуры в пределах 1,5 градусов.

Авторы отчёта о разрыве в уровне выбросов парниковых газов за 2022 год «Закрывающееся окно: климатический кризис требует скорейшего преобразования общества» говорят, что избежать климатической катастрофы можно было бы благодаря быстрым общесистемным и отраслевым преобразованиям: в электроснабжении, промышленности, транспорте и строительстве, а также в продовольственной и финансовой системах.

Потерянное время

«В этом докладе без лишних эмоций, с помощью научных терминов объясняется то, о чём весь год сообщала нам природа — посредством смертоносных наводнений, штормов и масштабных пожаров: мы должны как можно скорее прекратить загрязнять атмосферу парниковыми газами, — сказала исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. — У нас был шанс внедрить изменения постепенно, но это время прошло. Теперь спастись от надвигающейся всё быстрее климатической катастрофы можно только с помощью глубоких изменений в нашей экономике и обществе».

Согласно выводам доклада, несмотря на то, что в 2021 году на климатическом саммите в Глазго все страны обязались увеличить определяемые на национальном уровне взносы (ОНУВ) — т. е. целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, при нынешних темпах снижение составит менее одного процента от прогнозируемых глобальных выбросов в 2030 году.

Напомним, Узбекистан тогда повысил свои обязательства и запланировал к 2030 году снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% (вместо предусмотренных ранее 10%) от уровня 2010 года.

Отсутствие прогресса в этой области ставит мир на путь повышения температуры намного выше показателей, определённых в Парижском соглашении по климату (значительно ниже 2 градусов, желательно до 1,5 градуса Цельсия). Но в ЮНЕП не теряют надежды: при лучшем сценарии развития событий и полном внедрении ОНУВ и дополнительных обязательств с целью достижения «нулевых выбросов» можно добиться увеличения температуры всего на 1,8 градуса.

Корректировка цели

Для достижения целей Парижского соглашения миру необходимо сократить объёмы выбросов парниковых газов на беспрецедентный уровень в течение следующих восьми лет. Чтобы встать на путь сдерживания глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия с наименьшими затратами, к 2030 году выбросы должны сократиться на 45% по сравнению с теми, которые предусмотрены нынешней политикой. Для достижения целевого показателя в 2 градуса выбросы необходимо снизить на 30%.

«Даже если мы не достигнем наших целей к 2030 году, мы должны ориентироваться именно на показатель в 1,5 градуса. Это предполагает создание будущего с нулевым уровнем выбросов, что позволит нам снизить перепады температур и обеспечить множество других социально-экологических преимуществ, таких как чистый воздух, „зелёные“ рабочие места и всеобщий доступ к энергии», — заявила Ингер Андерсен.

Действовать стремительно

Авторы доклада признают: переход к нулевым уровням выбросов парниковых газов в электроснабжении, промышленности, транспорте и строительной отрасли идёт полным ходом, но темпы продвижения должны быть гораздо быстрее.

Значительных результатов удалось добиться в энергетике. Электроснабжение за счёт возобновляемых источников стало более доступным, стоимость таких технологий постоянно сокращается. Однако, отмечают в ЮНЕП, темпы перемен должны увеличиваться наряду с мерами по обеспечению справедливого перехода и всеобщего доступа к энергии.

Климатологи ООН призывают применять передовые в строительстве, развивать промышленные и транспортные технологии, основанные на принципе нулевых уровней выбросов, постепенно отказываться от привязки к новой инфраструктуре, использующей ископаемое топливо, продвигать и применять технологии нулевых уровней выбросов, а также добиваться изменений в образе жизни людей.

Реформировать продовольственные системы

Треть выбросов парниковых газов возникает при производстве продовольствия. Авторы доклада определили четыре задачи в этой сфере экономики, выполнение которых позволит добиться нужного результата: защита природных экосистем, изменение в рационе питания с учётом спроса, улучшение производства продуктов питания на уровне ферм и декарбонизацию цепочек поставок продовольствия. Преобразования в этих четырёх областях могут сократить прогнозируемые выбросы, генерируемые продовольственными системами к 2050 году примерно до трети от нынешних уровней, в отличие от почти удвоения выбросов, которое произойдёт при сохранении нынешнего положения дел.

Партнёрство государства и частного сектора

Правительства могут способствовать преобразованиям путём реформирования системы выдачи субсидий и налоговых схем, а частный сектор может сократить потери продовольствия и отходы, использовать возобновляемые источники энергии и разрабатывать новые продукты питания, которые способствуют сокращению выбросов углекислого газа, считают в Программе ООН по окружающей среде.

Изменяя свои привычки в потреблении и питании, используя новые, экологически чистые, технологии каждый человек может внести значительный вклад в общее дело борьбы с изменением климата, отметили авторы доклада.

Финансирование перемен

По подсчётам, глобальный переход к низкоуглеродной экономике потребует инвестиций в размере не менее 4−6 трлн долларов в год. Хотя и относительно небольшая с точки зрения общего объема управляемых финансовых активов (1,5−2 процента), это сумма составляет порядка 20−28% дополнительных ежегодных потребностей в ресурсах.

В ЮНЕП с сожалением отмечают, что большинство финансовых субъектов, несмотря на заявленные намерения, предпринимают лишь ограниченный список мер по смягчению последствий изменения климата. Это вызвано тем, что финансисты зачастую руководствуются краткосрочными интересами, цели в области развития, которые ставят правительства, нередко противоречат друг другу, а климатические риски по-прежнему не воспринимаются со всей серьёзностью.

Правительствам и ключевым финансовым субъектам необходимо будет уверенно двигаться в одном направлении — это преобразование финансовой системы, её структур и процессов с привлечением правительств, центральных банков, коммерческих банков, институциональных инвесторов и других финансовых субъектов.

В докладе предложены шесть подходов для реформирования финансового сектора, которые должны осуществляться в комплексе:

— повысить эффективность финансовых рынков, в том числе за счёт прозрачности;

— ввести на сборы за выбросы углерода, такие как налоги или системы торговли квотами;

— стимулировать финансовые меры при помощи государственной политики, налогов и нормативных актов;

— создать рынки для низкоуглеродных технологий путем перераспределения финансовых потоков, стимулирования инноваций и оказания помощи в установлении стандартов;

— мобилизовать центральные банки, внедрить конкретные регулирующих меры;

— создать «климатические клубы» стран, трансграничных финансовых инициатив и партнёрств для внедрения преобразований, которые могут изменять политические нормы и курс финансирования с помощью надёжных механизмов финансовых обязательств, таких как суверенные гарантии.

Комментируя доклад ЮНЕП, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: «Доклад о разрыве в уровнях выбросов ясно даёт понять, что мы движемся к разрушительным для экономики масштабам глобального потепления. Нам нужно действовать на всех фронтах — и делать это нужно прямо сейчас. Мы должны сократить разрыв в выбросах, прежде чем катастрофа настигнет всех нас».