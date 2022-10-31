В Рейкьявике (Исландия) в ночь на 31 октября завершился чемпионат мира по рандомным шахматам Фишера.

Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (рейтинг ФИДЕ — 2713) в матче за бронзовую медаль турнира встретился с Магнусом Карлсеном из Норвегии (2856). Узбекистанец начал первую партию с победы, но норвежец смог взять вверх в оставшихся трёх встречах — 3:1 (партии 1, 2, 3 и 4).

Фото: David Llada.

Таким образом, Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место на турнире, которое предусматривает выплату призовых в размере 40 тысяч долларов.

В финале Ян Непомнящий из России (2793) и Хикару Накамура из США (2768) по итогам четырёх партии зафиксировали ничью (2:2), но в «армагеддоне» (особая шахматная партия, которая проводится, если предыдущие тай-брейки не выявили победителя) Накамура оказался сильнее и стал новым чемпионом мира по шахматам Фишера.

Фото: Lennart Ootes.

Шахматы Фишера — вариант шахмат, предложенный Робертом Фишером — 11‑м чемпионом мира по шахматам. Правила игры, в основном, такие же, как в классических шахматах, но начальная расстановка фигур определяется случайным образом. При этом результаты на этом турнире не влияет на рейтинг шахматистов в классических шахматах.

Победитель турнира получит не просто звание чемпиона мира, но и 150 тысяч долларов призовых. Серебряному призёру заплатят 80 тысяч долларов, за третье место — 55 тысяч долларов.