Количество погибших во время давки в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула на утро воскресенья составляет минимум 151, пострадавших — 82, из них 19 — серьёзно. Среди погибших опознано 19 иностранцев, в том числе граждане Узбекистана, Ирана, Китая и Норвегии, сообщает Korea Times со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным пожарного управления, 97 погибших — женщины, 54 — мужчины. Самая смертельная давка за всю историю страны случилась на узкой улице возле отеля Hamilton во время празднования Хэллоуина.

Мэрия Сеула сообщила, что получено 355 сообщений о пропавших без вести в связи с инцидентом.

В субботу в столице Южной Кореи Хэллоуин отмечался впервые за последние три года после того, как были отменены основные ограничения в связи с коронавирусом. Большинство людей на улице, где случилась трагедия, были в праздничных костюмах.

Сообщается, что большая часть погибших — подростки старшего возраста и люди, которым 20 лет и выше. Есть ли среди них дети, пока не уточняется.

На кадрах с места происшествия можно было увидеть как спасателей, так и обычных людей, проводящих сердечно-лёгочную реанимацию пострадавшим.

Пожарное управление сообщило, что после 10:15 начало получать десятки звонков о том, что на улице в Итхэвон есть люди, которым трудно дышать.

Свидетели и выжившие говорят, что большая группа людей вошла в переулок, идущий вниз, шириной около 4 метров, после чего за ними последовали тысячи других людей.

«Люди продолжали толкать другие кричали и падали, как домино», — написал один из очевидцев в Твиттере. «Я думал, что меня раздавят насмерть, потому что люди продолжали толкать, не понимая, что дальше в толпе люди падали», — отметил он.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к нации в прямом эфире из своего офиса, сказав, что субботняя «трагедия и катастрофа никогда не должны были произойти». Он объявил период национального траура, который продлится «до того, как за произошедшим будет установлен контроль».

До обращения он провёл два экстренных совещания. Президент поручил властям тщательно расследовать причины произошедшего. Сразу после обращения к нации он посетил место трагедии.

Мэр Сеула О Се Хун, который находился с визитом в Европе, заявил, что срочно возвращается на родину.

Полиция Сеула заявила, что планирует в ближайшее время начать расследование того, соблюдают ли бары и клубы в районе Итхэвон правила безопасности.